In diesem Artikel erfährst du:
- Warum viele Anleger glauben, den Bitcoin-Zug bereits verpasst zu haben
- Weshalb der Bitcoin-Kurs allein wenig über das tatsächliche Potenzial aussagt
- Welche Rolle Gold beim Vergleich spielt
- Wonach Anleger Bitcoin langfristig bewerten sollten
“Hätte ich mal früher in Bitcoin investiert, dann wäre ich heute reich.” Solche Sätze hört man immer mal wieder. Kein Wunder, schließlich ist Bitcoin innerhalb von nur 17 Jahren von praktisch wertlos auf über 120.000 US-Dollar gestiegen. Für viele Menschen scheint deshalb klar zu sein, dass die größte Chance längst vorbei ist. Doch stimmt das wirklich? Oder übersehen Anleger, die nur auf den Kurs schauen, wichtige Entwicklungen, die das Potenzial von Bitcoin aus einer völlig anderen Perspektive erscheinen lassen?
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