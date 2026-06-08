BitMine kommt seinem selbst gesetzten Ziel näher und kontrolliert inzwischen 4,59 Prozent aller Ethereum. Unternehmenschef Tom Lee sieht die jüngsten Marktturbulenzen gelassen.

Ethereum-Riese BitMine kauft weitere 127.000 ETH und baut Bestände weiter aus

Ethereum-Riese BitMine kauft weitere 127.000 ETH und baut Bestände weiter aus

Ethereum hatte zuletzt wie der gesamte Krypto-Markt mit Kursrückgängen zu kämpfen. Ungeachtet dessen setzt BitMine Immersion Technologies seinen aggressiven Expansionskurs fort. Das Unternehmen gab bekannt, weitere 126.971 ETH erworben zu haben.

Damit hält BitMine nun insgesamt 5,54 Millionen Ether. Nach Unternehmensangaben entspricht das 4,59 Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots. Das erklärte Ziel bleibt unverändert: Langfristig sollen fünf Prozent aller im Umlauf befindlichen ETH kontrolliert werden.

Ethereum-Rücksetzer laut Tom Lee nur oberflächlich

Der Ausbau der Reserven erfolgt trotz der jüngsten Kursverluste am Krypto-Markt. BitMine-Chairman Tom Lee bezeichnete die jüngste Verkaufswelle als “oberflächlich” und verwies auf die aus seiner Sicht weiterhin intakten Fundamentaldaten von Ethereum.

“Der breite Ausverkauf von Kryptowährungen ist unserer Ansicht nach eine oberflächliche Betrachtung. Mit der Verbesserung der Fähigkeiten von KI-Systemen dürfte die Nachfrage nach dezentralen und sicheren Lösungen steigen, insbesondere zum Schutz der Nutzer vor automatisierten Systemen.” so Lee.

Und weiter: “Wir glauben, dass dies die Anwendungsfälle und die Markttauglichkeit von sicheren und zuverlässigen dezentralen Blockchains wie Ethereum sogar stärkt . Daher sind wir der Meinung, dass der Etherum-Kurs nicht unter Druck geraten sollte.”

BitMine verfolgt eine Strategie, die an Michael Saylors Bitcoin-Modell erinnert. Über Kapitalmarktmaßnahmen beschafft sich das Unternehmen frische Mittel und investiert diese konsequent in Ether.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie von BitMine um knapp 45 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

An der Börse kam die Meldung gut an. Die Aktie von BitMine notiert aktuell bei 16,88 US-Dollar und konnte im heutigen Handel um 6,13 Prozent zulegen.