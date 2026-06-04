Trotz milliardenschwerer Buchverluste hält Bitmine an seiner Ethereum-Strategie fest. Mit einer Vorzugsaktie nach dem Vorbild von Strategy will das Unternehmen frisches Kapital mobilisieren.

Bitmine hält trotz milliardenschwerer Buchverluste weiter an seiner Ethereum-Strategie fest. Das Unternehmen plant nun die Ausgabe von drei Millionen Aktien einer neuen Vorzugsaktie, wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Die Papiere sollen eine feste jährliche Dividende von 9,5 Prozent bieten und unter dem Tickersymbol “BMNP” an der New York Stock Exchange gehandelt werden.

Bitmine orientiert sich damit stark am Vorbild von Strategy, das mit seiner STRC-Vorzugsaktie bereits ein ähnliches Modell eingeführt hat. Bitmine zufolge sollen die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu zählen insbesondere weitere Ethereum-Käufe sowie der Ausbau der eigenen Staking-Aktivitäten.

Tom Lee geht all in

Das Timing ließe sich wohl als herausfordernd bezeichnen: Die Ethereum-Bestände des Unternehmens liegen deutlich unter Wasser. Nach Daten von Dropstab belaufen sich die nicht realisierten Verluste von Bitmine inzwischen auf rund 9,7 Milliarden US-Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt.

Von der langfristigen Strategie rückt Bitmine dennoch nicht ab. Erst am Anfang des Monats gab das Unternehmen den Kauf von weiteren 26.497 ETH bekannt. Dadurch stiegen die gesamten Bestände auf 5.416.901 ETH. Bitmine bleibt damit der größte börsennotierte Ethereum-Treasury-Halter weltweit. Das Unternehmen wird von Fundstrat-Gründer Tom Lee geführt, der sich in den vergangenen Monaten wiederholt optimistisch zur langfristigen Entwicklung von Ethereum geäußert hat.

Die Börse reagierte zunächst verhalten auf die Ankündigung. Die Bitmine-Aktie schloss den Handel am Mittwoch mit einem Minus von knapp sechs Prozent bei 16,90 US-Dollar.