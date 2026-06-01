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Tom Lee legt nach: Bitmine investiert 52 Millionen US-Dollar in Ethereum

Tom Lee pumpt 52 Millionen US-Dollar in Ethereum. Sein Ziel, 5 Prozent der Umlaufmenge zu besitzen, ist zum Greifen nahe.

Daniel Hoppmann
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Ethereum-Münze vor einem schwarzen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitmine hat sein Ziel fast erreicht

Bitmine, die größte Ethereum-Treasury der Welt, hat wieder zugeschlagen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, baut die Firma von Fundstrat-Gründer Tom Lee ihre Bestände um 26.497 ETH im Gegenwert von rund 52 Millionen US-Dollar aus.

“Unserer Ansicht nach spiegeln die ETH-Preise die sich verbessernden Fundamentaldaten von Ethereum nicht wider, was jedoch nicht verwunderlich ist, da wir uns noch in der Anfangsphase des Krypto-Frühlings befinden”, sagt Tom Lee.

Damit vereinnahmt das Unternehmen über 5,41 Millionen ETH – in etwa 4,49 Prozent der Gesamtumlaufmenge. Der Wert soll auf insgesamt 5 Prozent steigen. Lee glaubt, das Ziel “irgendwann 2026” erreichen zu können. Erst vor knapp einer Woche hatte das Unternehmen den größten ETH-Kauf seit Dezember vollzogen.

Krypto-Treasury-Firmen unter Wasser – nur eine sticht heraus

Dennoch sieht es um die Ethereum-Treasury aktuell nicht gut aus. Bitmines Portfolio weist ein Minus von über 8 Milliarden US-Dollar auf. Zwar kann die Firma durch Staking-Strategien Verluste etwas ausgleichen, doch nach wie vor haben die Kursbewegungen den größten Einfluss auf das Portfolio.

Mit dem Schicksal ist Bitmine aber nicht allein. Zahlreiche Krypto-Treasury-Firmen sind derzeit unter Wasser. So etwa Sharplink – und nicht zuletzt auch Michael Saylors Strategy.

Tatsächlich kann sich nur eine Firma derzeit zurücklehnen: Hyperliquid Strategies. Aufgrund der grandiosen Performance des Altcoins, liegt der Buchgewinn bei rund einer Milliarde US-Dollar.

Das liegt nicht nur am besseren Timing. Hyperliquid zählt seit dem Launch konstant zu den besten Coins im Krypto-Markt. Der HYPE-Token profitierte von wachsender Nutzung der gleichnamigen Perp-DEX, hohen Einnahmen und einem Buyback-Mechanismus.

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