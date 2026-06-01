In diesem Artikel erfährst du:
- Warum MARA große Teile seines Bitcoin-Bestands verkauft hat
- Weshalb der Milliardenverlust operativ weniger dramatisch ausfällt
- Wie das Unternehmen auf KI-Rechenzentren und Energieinfrastruktur setzt
- Warum Anleger MARA zunehmend als Infrastruktur- statt als Mining-Aktie bewerten
Bitcoin-Miner galten lange als gehebelte Wetten auf den BTC-Kurs. Steigende Kurse sorgten für höhere Margen, fallende Kurse belasteten Umsatz und Bilanz. Doch dieses Modell scheint schon länger nicht mehr erfolgversprechend. Das Unternehmen verkauft zurzeit große Teile seines Bitcoin-Bestands, reduziert Schulden und investiert Milliarden in Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren. Es ist eine Neuausrichtung mit Ansage, aber kann diese auch gelingen? Und lohnt sich jetzt der Einstieg in die MARA-Aktie? Eine Analyse.
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden