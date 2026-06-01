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Bitcoin-Miner unter Druck 

Milliardenverluste und Bitcoin-Verkäufe: Wie sieht die Zukunft von MARA aus?

MARA verkauft tausende Bitcoin, baut plötzlich auf Energieinfrastruktur und meldet gleichzeitig einen Milliardenverlust. Hinter den Zahlen läuft ein Umbau, der das Unternehmen komplett verändern könnte. Doch die Frage die alle beschäftigt bleibt: Kann aus einem Bitcoin-Miner tatsächlich ein profitables KI- und Energieunternehmen werden?

Philipp Baumgartner
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Smartphone mit MARA-Aktienkurs vor einem KI-Rechenzentrum und Server-Infrastruktur.
| MARA richtet das Geschäftsmodell zunehmend auf KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur aus I Quelle: Shutterstock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum MARA große Teile seines Bitcoin-Bestands verkauft hat
  • Weshalb der Milliardenverlust operativ weniger dramatisch ausfällt
  • Wie das Unternehmen auf KI-Rechenzentren und Energieinfrastruktur setzt
  • Warum Anleger MARA zunehmend als Infrastruktur- statt als Mining-Aktie bewerten

Bitcoin-Miner galten lange als gehebelte Wetten auf den BTC-Kurs. Steigende Kurse sorgten für höhere Margen, fallende Kurse belasteten Umsatz und Bilanz. Doch dieses Modell scheint schon länger nicht mehr erfolgversprechend. Das Unternehmen verkauft zurzeit große Teile seines Bitcoin-Bestands, reduziert Schulden und investiert Milliarden in Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren. Es ist eine Neuausrichtung mit Ansage, aber kann diese auch gelingen? Und lohnt sich jetzt der Einstieg in die MARA-Aktie? Eine Analyse.

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