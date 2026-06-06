Ethereum korrigierte zuletzt nochmals stärker als Bitcoin. Nun verliert die Kryptowährung auch den zweiten Platz. Das ist der neue Kronprinz.

Ethereum verdrängt: Diese Kryptowährung ist jetzt die neue Nr. 2 hinter Bitcoin

Ethereum verdrängt: Diese Kryptowährung ist jetzt die neue Nr. 2 hinter Bitcoin

Es gab mal eine Zeit, da sprachen Ethereum-Fans vom “Flippening”: Dem Moment, in dem Ether (ETH) an Bitcoin vorbeiziehen und den Thron des Krypto-Marktes für sich beanspruchen würde. Doch daran dürften sich nur noch die älteren Leser erinnern, denn von kurzfristigen Aufschwüngen abgesehen hatte Ethereum in den vergangenen Jahren stets das Nachsehen gegenüber dem Pionier. Auch im Bärenmarkt 2026 werden ETH-Anleger noch härter abgestraft als BTC-Hodler, denn seit Jahresbeginn fiel der Ether-Kurs um rund 41 Prozent, wohingegen Bitcoin mit einem Minus von 30 Prozent davonkam. Und dennoch hat sich nun ein anderes Flippening ereignet – wenn auch nur kurzfristig.

Am Samstagvormittag erreichte der führende Dollarstablecoin USDT von Tether zeitweise eine Marktkapitalisierung von 187 Milliarden US-Dollar und zog damit an Ethereum vorbei, das sich am lokalen Tief mit 4 Milliarden US-Dollar weniger begnügen musste. Damit verlor die von Vitalik Buterin ins Leben gerufene Kryptowährung erstmals seit Jahren ihren zweiten Platz an einen Konkurrenten, wenn auch “nur” an einen Stablecoin, der an die Weltleitwährung gekoppelt ist. Weit abgeschlagen auf Platz vier folgt BNB, der Binance Coin, mit einer Bewertung von etwa 77 Milliarden US-Dollar. Auch bei weiteren Kursrückgängen dürfte Ethereum also nicht so schnell aus den Top 3 herausrutschen.

Tether und der Siegeszug der Dollarstablecoins

Im Moment des Schreibens handelt Ether weiter unterhalb der 1.600 US-Dollarmarke, konnte aber zumindest den zweiten Platz in der Krypto-Rangliste knapp zurückerobern. Der Vorfall bestätigt dennoch einen langfristigen Trend: Stablecoins wachsen beständig und haben gerade in Hinblick auf das Handelsvolumen und die täglichen Zahlungen inzwischen die “klassischen” Kryptowährungen überholt. Für das erste Quartal 2026 meldete Tether einen Nettogewinn von 1,04 Milliarden US-Dollar sowie Überschussreserven in Höhe von 8,23 Milliarden US-Dollar. Trotz schwieriger Marktbedingungen setzt der Branchenprimus seinen Siegeszug unaufhaltsam fort.

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