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"Die Frage ist nicht ob, sondern wie" 

MiCA auf dem Prüfstand: Verliert Europa seinen Vorsprung an die USA?

Die EU-Kommission überprüft die Krypto-Verordnung MiCA. Eine neue Konsultation soll zeigen, ob Europas Regulierungsrahmen mit der Entwicklung des Marktes Schritt hält. Doch welche Rolle spielen die USA jetzt? Wir haben mit Experten gesprochen.

Dominic Döllel
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Stefan Berger, CDU-Europaabgeordneter und Sprecher der CDU NRW im Europäischen Parlament, vor einer EU-Flagge. Im Vordergrund sind gestapelte Bitcoin-Münzen zu sehen. Die Bildmontage symbolisiert die europäische Krypto-Regulierung MiCA (Markets in Crypto-Assets) und die politische Debatte um den Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte in der Europäischen Union.

Beitragsbild: picture alliance und Shutterstock I Fotomontage

 | Wie geht es der EU mit MiCA? Wir haben den Europaabgeordneten Stefan Berger gefragt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die EU ihre Krypto-Regeln bereits kurz nach dem MiCA-Start auf den Prüfstand stellt
  • Welche konkreten Änderungen große Krypto-Unternehmen für Europas Marktumfeld fordern
  • Weshalb die regulatorische Entwicklung in den USA den Wettbewerbsdruck auf Europa erhöht

Die Europäische Kommission hat eine Überprüfung der MiCA-Verordnung gestartet. Eine öffentliche Konsultation, die bis zum 31. August geöffnet bleibt, soll klären, ob Europas Krypto-Regeln noch den Anforderungen eines Marktes entsprechen, der sich seit der Verabschiedung der Verordnung deutlich verändert hat. Neben einer öffentlichen Befragung von Unternehmen und Privatpersonen sammelt die Kommission auch technische und rechtliche Stellungnahmen. Die Ergebnisse sollen zeigen, wo Anpassungsbedarf besteht und wie sich Europas Regulierungsrahmen im internationalen Wettbewerb behaupten kann. Wir haben dazu Experten befragt.

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