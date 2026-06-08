In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die EU ihre Krypto-Regeln bereits kurz nach dem MiCA-Start auf den Prüfstand stellt
- Welche konkreten Änderungen große Krypto-Unternehmen für Europas Marktumfeld fordern
- Weshalb die regulatorische Entwicklung in den USA den Wettbewerbsdruck auf Europa erhöht
Die Europäische Kommission hat eine Überprüfung der MiCA-Verordnung gestartet. Eine öffentliche Konsultation, die bis zum 31. August geöffnet bleibt, soll klären, ob Europas Krypto-Regeln noch den Anforderungen eines Marktes entsprechen, der sich seit der Verabschiedung der Verordnung deutlich verändert hat. Neben einer öffentlichen Befragung von Unternehmen und Privatpersonen sammelt die Kommission auch technische und rechtliche Stellungnahmen. Die Ergebnisse sollen zeigen, wo Anpassungsbedarf besteht und wie sich Europas Regulierungsrahmen im internationalen Wettbewerb behaupten kann. Wir haben dazu Experten befragt.
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