In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb nicht jedes Krypto-Projekt langfristig erfolgreich sein wird
- Wie Betrüger im Krypto-Markt vorgehen und wie sich Anleger schützen können
- Wo die größten Risiken beim Einstieg in Kryptowährungen liegen
- Worin sich der Krypto-Markt deutlich von klassischen Finanzmärkten unterscheidet
Der Traum vom schnellen Reichtum mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen hat wohl jeden schon einmal gelockt. Viele wünschen sich heute, sie hätten schon vor Jahren ihre erste Investition getätigt. Der Krypto-Markt folgt jedoch eigenen Regeln und unterscheidet sich in vielen Punkten von klassischen Finanzmärkten. Wer seine Besonderheiten kennt, trifft bessere Entscheidungen und erspart sich so manche unangenehme Überraschung.
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