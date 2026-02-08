App herunterladen
Die Sache mit dem Treasury General Account 

Trumps Liquiditätsjoker: Deshalb können die Midterms die Wende für Bitcoin bringen

Das Beben am Krypto-Markt ist noch deutlich zu spüren. Doch mit den Midterm-Wahlen in den USA könnte eine Liquiditätsschwemme die Wende bringen.

David Scheider
Bitcoin-Kurs70,903.00 $4.55 %
Scott Bessent und Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance, eigene Montage

 Der US-Finanzminister Bessent (rechts im Bild) und US-Präsident Trump könnten für einen Umschwung am Kryptomarkt sorgen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Treasury General Account aktuell massiv Liquidität aus dem Markt zieht – und Bitcoin unter Druck setzt
  • Welche unterschätzte Rolle US-Fiskalpolitik für Risikoassets spielt und wie stark der TGA den BTC-Kurs beeinflusst
  • Wie die US-Midterm-Wahlen 2026 zur politischen Motivation für eine Liquiditätsschwemme werden könnten

Von seinem Allzeithoch ist Bitcoin jetzt 48 Prozent entfernt, die Kryptowährung ist also schlussendlich im Bärenmarkt angekommen. Hinter dem Kursrückgang stecken makroökonomische Verwerfungen, politische Unsicherheit – und eine sich verengende globale Liquidität. All das sind negative Signale für den Bitcoin-Kurs. Doch bereits zur Jahresmitte könnte dieser Trend ins Positive drehen, denn mit den anstehenden Midterms dürfte die Liquidität wieder deutlich ansteigen. Das ist der Treasury General Account (TGA) und so wirkt er sich auf Bitcoin aus.

