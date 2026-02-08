Das Beben am Krypto-Markt ist noch deutlich zu spüren. Doch mit den Midterm-Wahlen in den USA könnte eine Liquiditätsschwemme die Wende bringen.

Trumps Liquiditätsjoker: Deshalb können die Midterms die Wende für Bitcoin bringen

Trumps Liquiditätsjoker: Deshalb können die Midterms die Wende für Bitcoin bringen

Die Sache mit dem Treasury General Account

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Treasury General Account aktuell massiv Liquidität aus dem Markt zieht – und Bitcoin unter Druck setzt

Welche unterschätzte Rolle US-Fiskalpolitik für Risikoassets spielt und wie stark der TGA den BTC-Kurs beeinflusst

Wie die US-Midterm-Wahlen 2026 zur politischen Motivation für eine Liquiditätsschwemme werden könnten

Von seinem Allzeithoch ist Bitcoin jetzt 48 Prozent entfernt, die Kryptowährung ist also schlussendlich im Bärenmarkt angekommen. Hinter dem Kursrückgang stecken makroökonomische Verwerfungen, politische Unsicherheit – und eine sich verengende globale Liquidität. All das sind negative Signale für den Bitcoin-Kurs. Doch bereits zur Jahresmitte könnte dieser Trend ins Positive drehen, denn mit den anstehenden Midterms dürfte die Liquidität wieder deutlich ansteigen. Das ist der Treasury General Account (TGA) und so wirkt er sich auf Bitcoin aus.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.