In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Treasury General Account aktuell massiv Liquidität aus dem Markt zieht – und Bitcoin unter Druck setzt
- Welche unterschätzte Rolle US-Fiskalpolitik für Risikoassets spielt und wie stark der TGA den BTC-Kurs beeinflusst
- Wie die US-Midterm-Wahlen 2026 zur politischen Motivation für eine Liquiditätsschwemme werden könnten
Von seinem Allzeithoch ist Bitcoin jetzt 48 Prozent entfernt, die Kryptowährung ist also schlussendlich im Bärenmarkt angekommen. Hinter dem Kursrückgang stecken makroökonomische Verwerfungen, politische Unsicherheit – und eine sich verengende globale Liquidität. All das sind negative Signale für den Bitcoin-Kurs. Doch bereits zur Jahresmitte könnte dieser Trend ins Positive drehen, denn mit den anstehenden Midterms dürfte die Liquidität wieder deutlich ansteigen. Das ist der Treasury General Account (TGA) und so wirkt er sich auf Bitcoin aus.
