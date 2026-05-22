Der Krypto-Markt wartet auf neue Signale, Bitcoin und Co. kommen nicht von der Stelle. Doch es gibt einen Coin, der gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Hyperliquid auf Allzeithoch: Warum der HYPE-Kurs plötzlich nicht mehr stoppt

Hyperliquid auf Allzeithoch: Warum der HYPE-Kurs plötzlich nicht mehr stoppt

Dem Krypto-Markt fehlt es derzeit an Signalen für die Stoßrichtung: egal ob gen Süden oder Norden. Bitcoin ist gegenüber dem Vortrag um lediglich 0,36 Prozent gesunken und notiert bei 77.000 US-Dollar. Auch die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung verliert auf Tagessicht nur 0,45 Prozent. So ergeht es den meisten Altcoins, doch es gibt eine Ausnahme.

Hyperliquid mit neuem Allzeithoch

Der HYPE-Kurs verzeichnete in den vergangenen Tagen eine deutliche Aufwärtsbewegung. Am späten Nachmittag am gestrigen 21. Mai dann der Durchbruch: ein neues Allzeithoch. Mit 62,14 US-Dollar stand der HYPE-Kurs auf dem höchsten Wert jemals. Mittlerweile ist der Kurs aber wieder um sieben Prozent gefallen.

Das Handelsvolumen ist auf Tagessicht um rund 17 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ein derart hohes Handelsvolumen signalisiert üblicherweise eine starke Überzeugung der Käufer oder erhebliche spekulative Zuflüsse. Diese Dynamik liefert die notwendige Liquidität für eine nachhaltige Marktbewegung.

Ähnliches Verhalten ist bei den HYPE ETFs zu beobachten. Seit Handelsstart am 12. Mai sind die Nettozuflüsse kontinuierlich gewachsen. Insgesamt sind bereits rund 70 Millionen US-Dollar in die beiden Indexfonds auf Basis von Hyperliquid geflossen. Das zeigen Daten von Coinglass.

Bitcoin ETFs mit hohen Nettoabflüssen

Doch nicht alle ETFs erfahren derzeit so viel “Liebe” durch die institutionellen Investoren. Die Bitcoin- und Ethereum-Fonds verzeichnen in den letzten Tagen hohe Nettoabflüsse, wie aus Daten von BTC-ECHO hervorgeht.

Die Bitcoin ETFs leiden I Quelle: BTC-ECHO

Grund für die schlechte Performance dürfte sowohl der stagnierende Bitcoin-Kurs sein. Aber auch die Unsicherheit an den Finanzmärkten durch die gestiegene Rendite auf US-Staatsanleihen spielt eine große Rolle.