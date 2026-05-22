Bitcoin bleibt für Michael Saylor die stärkste Anlageklasse der Welt. Auch bei der Tokenisierung sieht er enormes Potenzial.

Michael Saylor: “Strategy könnte bis zum Jahr 2140 alle Bitcoin aufsaugen”

Michael Saylor: “Strategy könnte bis zum Jahr 2140 alle Bitcoin aufsaugen”

Michael Saylor zeigt sich im Interview mit CNBC erneut extrem bullish für Bitcoin. Der Strategy Gründer erklärte, dass sein Unternehmen langfristig womöglich sämtliche Bitcoin kaufen werde, die bis zum Jahr 2140 noch gemined werden. Hintergrund sei die stark steigende Nachfrage institutioneller Investoren nach Bitcoin und bitcoinbasierten Finanzprodukten. Bereits heute nehme Strategy laut Saylor mehr BTC vom Markt auf, als Miner neu produzieren.

Nach Ansicht des Unternehmers befindet sich Bitcoin aktuell trotz makroökonomischer Unsicherheiten weiter in einem langfristigen Aufwärtstrend. Die Korrektur von rund 126.000 US-Dollar auf zeitweise 60.000 US-Dollar bezeichnete er als normale Marktphase. Nun bewege sich Bitcoin in eine neue Aufwärtsphase.

Strategy setzt auf Bitcoin und digitale Kreditprodukte

Besonders optimistisch äußerte sich Saylor über die langfristige Kursentwicklung. “Bitcoin wird für immer steigen”, erklärte er im Interview. Zudem rechne Strategy damit, dass BTC langfristig stärker steigen werde als der S&P 500. Das Unternehmen kalkuliere intern mit jährlichen Kurssteigerungen von rund 30 Prozent, wobei selbst niedrigere Renditen das Geschäftsmodell weiterhin attraktiv machen würden.

Strategy's Michael Saylor says tokenization will let investors 'shop' for yield https://t.co/IRUqdcFyIV — CNBC (@CNBC) May 21, 2026

Auch die politische Entwicklung in den USA sieht Saylor positiv. Vor allem regulatorische Fortschritte rund um Tokenisierung und digitale Vermögenswerte könnten dem Markt zusätzlichen Rückenwind verleihen. Den geplanten CLARITY Act bezeichnete er als möglichen Wendepunkt für die Branche.

“In der traditionellen Finanzwirtschaft des 20. Jahrhunderts entscheidet Ihre Bank einfach, dass Sie keinen Kredit und keine Zinsen erhalten, und Sie können nichts dagegen tun“, so Saylor. Und weiter: “Tokenisierung hingegen schafft einen freien Kapitalmarkt und führt zu einer höheren Umlaufgeschwindigkeit und Volatilität von Kapitalanlagen.”

Strategy besitzt inzwischen 843.738 BTC und hat allein in diesem Jahr mehr Coins gekauft, als durch Miner neu in Umlauf gebracht wurden.