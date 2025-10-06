- Die Kryptowährung Bitcoin fängt die neue Woche da an, wo die letzte aufgehört hat. Nachdem der BTC-Kurs erst am Sonntag sein altes Allzeithoch durchbrach, erreichte die älteste Kryptowährung nun erneut einen Rekordstand bei 126.230 US-Dollar. Auch Ethereum (+4,29 Prozent), Solana (+ 4,35 Prozent) und XRP (+2,30 Prozent) konnten kräftig zulegen.
- Als Treiber der Kursentwicklung gelten insbesondere die ausufernden Staatsdefizite, die Aussichten, dass die US-Notenbank trotz anziehender Inflation die Zinsen senken wird sowie die Vorreiterrolle von Gold.
- Das Edelmetall eilte in den vergangenen Wochen und Monaten von einem Rekord zum nächsten. Einige Analysten erwarten bei der führenden Kryptowährung nun eine ähnlich spektakuläre Rallye. Investoren von ETH, SOL, XRP und Co. spekulieren derweil auf die heiß erwartete Altcoin-Season.
- Getrieben wurde das Wachstum primär über die US-amerikanischen Spot ETFs. Die Produkte von BlackRock, Fidelity und Co. verzeichneten in der vergangenen Woche 3,2 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen und damit die zweitstärkste Woche seit Auflage.
- Japans neu gewählte Premierministerin Sanae Takaichi sorgt derweil ebenfalls für Auftrieb bei Risk-Assets: Ihr Sieg sorgte auch beim japanischen Leitindex Nikkei für ein neues Allzeithoch. Takaichi gilt als Befürworterin einer lockeren Geldpolitik, Steuersenkungen und groß angelegter wirtschaftliche Anreize.
- Der Crypto Fear and Greed Index signalisiert mittlerweile wieder ein gieriges Marktsentiment. Zwar könnte das bullische Momentum derzeit etwas überhandnehmen, in vergangenen Bullenmärkten hielt dieses jedoch ebenfalls wochenlang an.
