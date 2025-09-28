In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Altcoin Seasons fast immer im Crash enden
- Wie massiv sich das Spielfeld für Altcoins verändert
- Welche Projekte Substanz haben – und warum Hypes meist verpuffen
- Wie sich Anleger vor typischen Fehlern schützen
Es klingt wie die ultimative Investment-Story: Ein Coin, den kaum jemand kennt, steigt in wenigen Tagen um mehrere hundert Prozent. Social Media ist voll von Charts, auf denen Token wie Solana, Doge oder Hyperliquid die Performance von Bitcoin in den Schatten stellen. Willkommen in der sogenannten “Altcoin-Season”. Doch die Realität sieht meist anders aus. Für jeden Anleger, der tatsächlich reich wird, verlieren Dutzende ihr eingesetztes Kapital. Und dieses Muster wiederholt sich mit fast schon tragischer Regelmäßigkeit. Die Crashs von 2017 und 2021 haben das eindrucksvoll gezeigt. 2025 stellt sich die Frage: Wiederholt sich die Geschichte – oder ist dieses Mal alles anders?
