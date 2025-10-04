- US-börsennotierte Spot-Bitcoin-ETFs haben in der ersten Oktoberwoche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 3,24 Milliarden US-Dollar verzeichnet.
- Laut Daten der Analyseplattform SoSoValue handelt es sich um die zweitbeste Woche seit dem Start der Produkte im Januar 2024. Der bisherige Rekord lag bei 3,38 Milliarden US-Dollar in der Woche zum 22. November 2024.
- In der Vorwoche hatten die Fonds noch Abflüsse in Höhe von 902 Millionen US-Dollar verzeichnet. Der starke Stimmungsumschwung unter Anlegern wird nach Angaben von Marktbeobachtern auf gestiegene Erwartungen einer weiteren Zinssenkung in den USA zurückgeführt.
- Auch die Ethereum-ETFs verzeichnen starke Zuflüsse. In den letzten sieben Tagen haben Investoren knapp 1,3 Milliarden US-Dollar in die ETH-Produkte investiert.
- Daten von CoinGlass zeigen zudem, dass der Oktober historisch zu den ertragsreichsten Monaten für Bitcoin gehört. Im Durchschnitt erzielte die Kryptowährung in den vergangenen Jahren in diesem Monat Kursgewinne von etwa 20 Prozent.
- Bitcoin ist im Oktober bereits um sieben Prozent gestiegen und notiert bei 122.500 US-Dollar. Sollte die Krypto-Leitwährung ihrem historischen Muster folgen, können sich Anleger über deutlich höhere Kurse freuen.
