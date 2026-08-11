Der Krypto-Sektor scheint wie festgefahren. Relevante Kursimpulse lassen im statistisch schwachen August weiterhin auf sich warten.

Vor den US-Inflationszahlen: Wir bleiben an der Seitenlinie

Vor den US-Inflationszahlen: Wir bleiben an der Seitenlinie

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Bitcoin bewegt sich unverändert seitwärts und kann die Marke von 65.000 US-Dollar bislang nicht nachhaltig überwinden. Damit fügt sich die Krypto-Leitwährung dem schwachen Wochenauftakt an der Wallstreet. Nachdem die Abstimmung über den Clarity-Act bis mindestens September verschieben wurde, dürften Krypto-Investoren nun die Entwicklung der Inflationsrate in den USA im Blick haben. Unser Musterdepot zeigt exemplarisch, wie sich Krypto-Investoren bis zur nächsten Leitzinsentscheidung positionieren können.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor lässt einen bullishe Trendfortsetzung bislang vermissen. Nach einem starken Monatsauftakt droht das Momentum wieder zu versiegen. Das schwierige makroökonomische Umfeld gepaart mit der Gefahr eines YEN-Bebens in Japan verhinderte zum Wochenstart erneut eine dynamische Trendfortsetzung. Mit Blick auf das Musterdepot kommen die beiden größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum weiterhin nicht vom Fleck. Stärker zeigen sich der Binance Coin und Solana, die auf Wochenbasis jeweils rund drei Prozent im Wert zulegen.

Nach signifikanten Inflows von 853 Millionen US-Dollar in der Vorwoche verzeichneten die Bitcoin Spot ETFs zu Wochenbeginn Abflüsse in einer Höhe von 144 Millionen US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum sah nach bemerkenswerten Zuflüssen von mehr als 244 Millionen US-Dollar in der ersten Handelswoche zum Wochenauftakt leichte Outflows in einem Umfang von 14 Millionen US-Dollar. Anleger an der Wallstreet scheinen im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung neuer Inflationsdaten vermehrt an die Seitenlinie zu wechseln.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Im Zuge der schwierigen politischen Gemengelage und volatilen ÖL-Preise halten wir die Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) wie schon zuletzt unverändert bei mehr als 25 Prozent.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich seitwärts und notiert gegenüber der Vorwoche nahezu unverändert bei aktuell 88.537 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot tritt auf der Stelle

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

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Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Solange BTC unter dem EMA-20 bei 64.532 US-Dollar notiert, bleibt das Momentum verhalten. Ein Ausbruch über 65.590 US-Dollar könnte den Weg Richtung 70.000 US-Dollar öffnen, während unterhalb von 63.497 US-Dollar Rücksetzer bis 61.000 beziehungsweise 59.000 US-Dollar drohen.

Ethereum (ETH)

Ethereum zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch und notiert mit rund 1.888 US-Dollar unter dem EMA-20. Auch der RSI von 37,5 signalisiert ein schwaches Momentum, nähert sich jedoch dem überverkauften Bereich. Ein Ausbruch über 1.920 US-Dollar könnte das Chartbild aufhellen und den Weg in Richtung 2.050 US-Dollar ebnen. Fällt ETH hingegen unter die wichtige Unterstützung bei 1.868 US-Dollar, steigt das Risiko weiterer Abgaben. Im bearischen Szenario rückt der Bereich um 1.720 US-Dollar in den Fokus.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich kurzfristig seitwärts und zeigt mit einem RSI von 48 ein neutrales Momentum. Der SOL-Kurs notiert bei rund 75,91 US-Dollar und damit unmittelbar am EMA-20. Ein Ausbruch über 76,50 US-Dollar könnte für bullische Impulse sorgen und zunächst Kurse bis 77,84 beziehungsweise 80 US-Dollar ermöglichen. Fällt SOL hingegen unter 75,40 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 73,35 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke könnte weitere Abgaben in Richtung 68 US-Dollar auslösen.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch und notiert mit rund 89 US-Dollar unter dem EMA-20. Der RSI von knapp 36 deutet ebenfalls auf schwaches Momentum hin. Für eine bullische Trendwende müsste AAVE den Widerstand bei 92,20 US-Dollar überwinden, wodurch Kursziele bis 96 beziehungsweise 101 US-Dollar möglich würden. Auf der Unterseite ist die Marke von 88,25 US-Dollar entscheidend. Ein nachhaltiger Bruch könnte den Verkaufsdruck erhöhen und im bearischen Szenario Kurse deutlich unter 80 US-Dollar nach sich ziehen.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt sich kurzfristig bullisch und notiert mit rund 611 US-Dollar deutlich über dem EMA-20. Der RSI von knapp 62 signalisiert solides Kaufmomentum, ohne bereits überkauft zu sein. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 615 US-Dollar könnte weitere Kursgewinne in Richtung 640 US-Dollar ermöglichen. Auf der Unterseite bilden 602 und 597 US-Dollar wichtige Unterstützungen. Ein Bruch unter 597 US-Dollar würde das positive Chartbild eintrüben und das Risiko eines Rücksetzers erhöhen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch und notiert mit rund 0,55 US-Dollar unter dem EMA-20. Der RSI von 46 signalisiert ebenfalls leichten Abwärtsdruck, während die sinkende Volatilität auf eine Konsolidierung hindeutet. Ein Ausbruch über 0,56 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,57 bis 0,58 US-Dollar einleiten. Fällt VIRTUAL hingegen unter die Unterstützung bei 0,55 US-Dollar, rückt zunächst die Marke von 0,54 US-Dollar in den Fokus. Darunter wären weitere Verluste bis in den Bereich von 0,51 US-Dollar möglich.

Canton (CC)

Canton (CC) musste in der Vorwoche den nächsten Rückschlag verzeichnen. Der CC-Kurs fiel mit 0,087 US-Dollar auf ein neues Jahrestief bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Mit aktuell 0,095 US-Dollar notiert der RWA-Coin jedoch weiterhin deutlich unterhalb des EMA-20. Kurzfristig muss sich der Kurs oberhalb der Unterstützungsmarke bei 0,091 US-Dollar stabilisieren. Setzt sich die Kurserholung fort, käme der starke Widerstand um 0,107 US-Dollar als Ziel in den Fokus. Erst ein dynamischer Sprung über dieses Chartniveau würde die Chance auf eine Gegenbewegung bis an die 0,115 US-Dollar steigern.

Rutscht Canton hingegen erneut gen Süden ab und das Vorwochentief wird durchschlagen, droht ein Abverkauf bis an das Ausbruchsniveau aus dem Dezember 2025 bei 0,080 US-Dollar. Mit Blick auf den RSI-Indikator zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Zwar konnte sich der Momentum-Indikator deutlich vom Tiefstwert um 18 gen Norden absetzen, notiert mit 30 aber weiter Tief in bearishem Terrain.

Hyperliquid (HYPE)

Der Kurs von Hyperliquid (HYPE) zeigte ein überfälliges Lebenszeichen. Der Schlüsselsupport im Bereich der psychologisch relevanten Marke von 50 US-Dollar wurde von Anleger für Zukäufe genutzt. Eine Fortsetzung der Erholungsbewegung dürfte jedoch erst bei einem Ausbruch über den EMA-20 bei 56,16 US-Dollar erfolgen. Sodann wäre ein Folgeanstieg 58,55 US-Dollar vorstellbar. Kommt es hingegen zu einer neuen Abverkaufswelle und der EMA-200 bei 50,70 US-Dollar wird nachhaltig durchschlagen, muss mit einer bearishen Trendausweitung bis an die horizontale Unterstützung bei 47,88 US-Dollar gerechnet werden.

Der Momentum-Indikator RSI zeigt einen moderaten Zuwachs der Trendstärke. Erst ein Ausbruch über die 55 würde jedoch ein frisches Kaufsignal aktivieren. Dreht der Indikator hingegen erneut gen Süden ab und indiziert weitere Trendschwäche, dürfte der HYPE-Kurs neuen Gegenwind erfahren.

Ripple (XRP)

XRP zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch und notiert mit rund 1,01 US-Dollar deutlich unter dem EMA-20. Der RSI von 41 signalisiert schwaches Momentum, allerdings lässt der Abwärtsdruck zuletzt etwas nach. Für eine Erholung müsste XRP zunächst den EMA-20 bei 1,025 US-Dollar zurückerobern; oberhalb von 1,037 US-Dollar würde sich das Chartbild weiter aufhellen. Entscheidend bleibt auf der Unterseite die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar. Ein nachhaltiger Bruch könnte weitere Verluste bis in den Bereich von 0,85 bis 0,99 US-Dollar nach sich ziehen.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) zeigt nach Wochen des Abverkaufs ein überfälliges Lebenszeichen. Mit aktuell 0,0227 US-Dollar notiert die Kryptowährung im Wochenvergleich rund 10 Prozent fester. Kurzfristig muss sich der PHA-Kurs nun oberhalb der 0,0219 US-Dollar behaupten. Weiteres Aufwärtspotenzial würde sich jedoch erst bei einer nachhaltigen Stabilisierung oberhalb des Wochenhochs bei 0,0270 US-Dollar ergeben. Sodann käme die Abrisskante bei 0,0300 US-Dollar als Ziel in den Fokus.

Ein Mehrtagesschlusskurs unterhalb des EMA-20 bei 0,0223 US-Dollar dürfte die Korrekturdynamik hingegen wieder erhöhen und den Bereich um das Monatstief bei 0,0192 US-Dollar in den Fokus rücken. Der RSI konnte sich zuletzt bis an die Oberkante der neutralen Zone erholen, scheiterte jedoch in der Folge bei dem Versuch ein frisches Kaufsignal zu generieren. Ein erneuter Rückfall unter die 45 würde den Abgabedruck wieder steigern und den Versuch einer Bodenbildung gefährden.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Eine neue Trendbewegung am Krypto-Markt lässt weiterhin auf sich warten. Bitcoin und der Altcoin-Sektor treten auf der Stelle. Das Anlegerinteresse ist weiterhin gering, was sich mit Blick auf das anhaltend geringe Handelsvolumen zeigt. Das fragile Bild an den weltweiten Finanzmärkten wirkt im statistisch schwachen Handelsmonat August als Bremsklotz auf die Krypto-Kurse. Die Verschiebung der Abstimmung zum Clarity-Act bis nach der Sommerpause des US-Senats reduziert die Chance auf eine zeitnahe Trendbewegung gen Norden. Die Bodenbildungsphase geht vorerst weiter, weshalb wir die Cash-Quote unverändert oberhalb der Schwelle von 25 Prozent halten, um bei einer Kapitulationsbewegung in den kommenden zwei Handelsmonaten flexibel reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Anleger schauen in dieser Handelswoche gespannt auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) am morgigen Mittwoch. Tags darauf folgen die US-Erzeugerpreise sowie die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Zum Wochenschluss am Freitag stehen die US-Einzelhandelsumsätze und der vorläufige Michigan-Index im Blick der Investoren.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.