App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
1,94 T
Hyperliquid-Kurs55,74 1.52%
Bitcoin-Kurs54.139,00 -1.64%
Ethereum-Kurs1.449,53 -1.06%
XRP-Kurs0,950840 -1.75%
BNB-Kurs499,88 -1.31%
Hyperliquid-Kurs55,74 1.52%
Solana-Kurs60,57 -0.64%
TRON-Kurs0,289011 -0.37%
Dogecoin-Kurs0,067631 -2.59%
Cardano-Kurs0,131016 -1.05%
Zcash-Kurs365,19 0.00%
Chainlink-Kurs6,58 -1.58%
Pi Network-Kurs0,111181 -1.94%
TRX-Kursprognose 

Tron-Kursprognose: Darum ist der Altcoin so stark

Die Kryptowährung Tron (TRX) trotzt der Schwäche am Krypto-Markt. Ist der Altcoin nach einer Korrektur jetzt zurück in der Spur? Das sagt der Chart!

Stefan Lübeck
Teilen
TRON-Kurs0,289011 -0.37 %
Bitcoin kaufen
Tron-Gründer Justin Sun vor einer großen TRX-Münze mit Kursgrafik im Hintergrund.

Beitragsbild: shutterstock und picture alliance

 | Die Kryptowährung Tron (TRX) kann sich in den letzten Tagen erholen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Tron unverändert zu den stärksten Kursperformern gehört
  • Welche Kursniveaus für den TRX-Kurs in den kommenden Monaten relevant werden
  • Wieso die Layer-1 Blockchain in Bärenmärkten ein gutes Investment ist

Tron (TRX) kann sich weiter gegen die Schwäche am Krypto-Markt stemmen und gewinnt in den letzten sieben Handelstagen um vier Prozent an Wert hinzu. Damit gehört die Kryptowährung von Justin Sun 2026 unverändert zu den wenigen Outperformern unter den 100 größten Kryptowährungen. Mit 0,329 US-Dollar notiert die Layer1-Blockchain nur rund 13 Prozent unter ihrem Jahreshoch aus dem Vormonat. Welche Kursmarken für Anleger über die Sommermonate relevant werden dürften, bespricht diese Kursanalyse.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Alle Inhalte im Web & in der App frei lesen
  • Stark werbereduziert
Monatsabo
Probewoche nur 1 €
danach 2,49 € pro Woche
weiter
Sehr beliebt
Jahresabo
nur 1,15 €
pro Woche
weiter
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Kraken schwimmt in einem Aquarium
Rekord-WM für WettanbieterPrognosemärkte statt Tipico: Wer gewinnt die Fußball-WM?
Das Bild zeigt eine Brille und eine Bitcoin-Münze
Das Netzwerk verstehenViele kaufen Bitcoin wegen des Kurses – doch das ist oft der größte Fehler
Das Bild zeigt Ursula von der Leyen
Vorgaben werden schärferEuropas neue Stablecoin-Regeln kommen: Das bedeutet sie für USDT-Nutzer
Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Tron (TRX) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Aave
71,90
14.11%
Jupiter
0,203279
8.62%
Morpho
1,54
6.25%
LAB
14,98
5.78%
​​Stable
0,031836
5.31%
Midnight
0,028193
4.39%
World Liberty Financial
0,053934
4.12%
Beldex
0,075067
3.44%
Internet Computer
1,99
3.18%
Ondo
0,277346
2.85%
MemeCore
0,680149
-72.84%
Pepe
0,000003
-4.81%
Hedera
0,064946
-4.19%
Monero
278,78
-3.92%
Render
1,36
-3.76%
POL (ex-MATIC)
0,065082
-3.43%
Worldcoin
0,450841
-3.21%
Stellar
0,163220
-3.11%
Shiba Inu
0,000004
-3.07%
JUST
0,071835
-2.83%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren