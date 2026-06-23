Die Kryptowährung Tron (TRX) trotzt der Schwäche am Krypto-Markt. Ist der Altcoin nach einer Korrektur jetzt zurück in der Spur? Das sagt der Chart!

Tron-Kursprognose: Darum ist der Altcoin so stark

Tron-Kursprognose: Darum ist der Altcoin so stark

In diesem Artikel erfährst du: Warum Tron unverändert zu den stärksten Kursperformern gehört

Welche Kursniveaus für den TRX-Kurs in den kommenden Monaten relevant werden

Wieso die Layer-1 Blockchain in Bärenmärkten ein gutes Investment ist

Tron (TRX) kann sich weiter gegen die Schwäche am Krypto-Markt stemmen und gewinnt in den letzten sieben Handelstagen um vier Prozent an Wert hinzu. Damit gehört die Kryptowährung von Justin Sun 2026 unverändert zu den wenigen Outperformern unter den 100 größten Kryptowährungen. Mit 0,329 US-Dollar notiert die Layer1-Blockchain nur rund 13 Prozent unter ihrem Jahreshoch aus dem Vormonat. Welche Kursmarken für Anleger über die Sommermonate relevant werden dürften, bespricht diese Kursanalyse.

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