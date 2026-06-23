In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Tron unverändert zu den stärksten Kursperformern gehört
- Welche Kursniveaus für den TRX-Kurs in den kommenden Monaten relevant werden
- Wieso die Layer-1 Blockchain in Bärenmärkten ein gutes Investment ist
Tron (TRX) kann sich weiter gegen die Schwäche am Krypto-Markt stemmen und gewinnt in den letzten sieben Handelstagen um vier Prozent an Wert hinzu. Damit gehört die Kryptowährung von Justin Sun 2026 unverändert zu den wenigen Outperformern unter den 100 größten Kryptowährungen. Mit 0,329 US-Dollar notiert die Layer1-Blockchain nur rund 13 Prozent unter ihrem Jahreshoch aus dem Vormonat. Welche Kursmarken für Anleger über die Sommermonate relevant werden dürften, bespricht diese Kursanalyse.
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