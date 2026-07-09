Während sich in den vergangenen Monaten kaum jemand um Hyperliquid-Rivale Lighter geschert hat, ist das Perpetual-Futures-Protokoll auf einmal in aller Munde.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Lighter verzeichnet eine Kurssteigerung von über 20 Prozent und zählt zu den stärksten Performern im Krypto-Markt. â³

Die Integration von Robinhood könnte für Lighter entscheidend sein, um neue Nutzer und Handelsvolumen zu gewinnen. â³

Lighter gehört derzeit zu den auffälligsten Projekten am Krypto-Markt. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage liegt der LIT-Kurs klar über 20 Prozent im Plus und zählt damit zu den stärksten Performern. Ein Treiber hierfür ist, dass TradFi-Gigant Robinhood Perpetual Futures mithilfe von Lighter in die eigene Wallet bringt. Dazu kommen neue Tokenomics, geplante Burns und die Hoffnung, dass der dezentrale Perp-Handelsplatz nun deutlich mehr Retail-Volumen anziehen kann.

Lighter im Aufwind: Wie hoch kann der Perp-Token noch steigen?

Robinhood als Dosenöffner

Die Robinhood Wallet unterstützt nun den Zugang zu Perpetual Futures auf Lighter. Nutzer können damit über dieselbe Oberfläche auf Perps, Payments und tokenisierte Aktien zugreifen. Für Lighter ist die Integration vor allem deshalb relevant, weil Robinhood rund 28 Millionen Kunden erreicht und damit eine Reichweite mitbringt, die weit über die meisten Krypto-nativen Frontends hinausgeht.

Robinhood Wallet now supports access to perpetual futures on @Lighter_xyz, Apple Pay and Google Pay funding, and Stock Tokens all in one place.



And, for the next 90 days, gas fees on Robinhood Chain are on us, including swaps, bridge transactions, and zero fees on perps. Terms… — Robinhood (@RobinhoodApp) July 1, 2026

Der Vergleich zu Hyperliquid und Phantom zeigt, warum der Schritt wichtig ist. Phantom integrierte Hyperliquid-Perps im Juli 2025 und leitete in kurzer Zeit Milliardenvolumen an das Protokoll weiter. Lighter setzt nun auf eine ähnliche Logik, allerdings mit Robinhood als deutlich größerem Distributionskanal. Ob daraus ein nachhaltiger Wachstumsschub entsteht, muss sich erst zeigen. Die Ausgangslage ist aber nochmals deutlich besser als bei einer rein Krypto-internen Integration.

Auch Lighter setzt auf Burn-Mechanismus

Parallel zur Robinhood-Integration hat Lighter seine Tokenomics angepasst. Seit dem Token Generation Event wurden rund 15,5 Millionen LIT über Protokolleinnahmen zurückgekauft. Das entspricht etwa 6,3 Prozent des umlaufenden Angebots. Bisher lagen diese Token in der Treasury, künftig sollen Buybacks dauerhaft aus dem Markt genommen und verbrannt werden. Der erste Burn soll nach Abschluss des zweiten Quartals erfolgen. Lighter kann des Weiteren auch bisher nicht verteilte LIT verbrennen.

Beim Staking setzt das Protokoll auf eine Zielrendite von sechs Prozent pro Jahr. Rund 125 bis 130 Millionen LIT sind derzeit gestakt. Das spricht dafür, dass ein Teil der Nutzer nicht nur kurzfristig auf den Airdrop spekuliert, sondern weiter im Ökosystem gebunden bleibt.

Der Abstand zu Hyperliquid bleibt groß

Trotz der neuen Partnerschaft ist Lighter noch lange nicht auf Augenhöhe mit Hyperliquid. Der Markt für Perpetual Futures ist stark gewachsen, der Großteil wird jedoch nach wie vor von dem Perps-Platzhirsch vereinnahmt. Hyperliquid kam im ersten Halbjahr 2026 auf rund 1,24 Billionen US-Dollar Handelsvolumen. Aster erreichte etwa 484,7 Milliarden US-Dollar, Lighter rund 382 Milliarden US-Dollar.

Auch auf 30-Tage-Sicht liegt Lighter zurück. Hyperliquid kommt auf etwa 250,5 Milliarden US-Dollar, Aster auf 62 Milliarden US-Dollar und Lighter auf 46,9 Milliarden US-Dollar. Dazu kommt: Aktivität, TVL und Open Interest sprangen rund um den Airdrop stark an, fielen danach aber deutlich zurück und bewegen sich seit April eher seitwärts.

Beim Handelsvolumen hat Hyperliquid deutlich die Nase vorn | Quelle: DeFiLlama

Gerade deshalb ist die Integration bei Robinhood von zentraler Bedeutung. Lighter braucht neue, echte Nutzer statt nur Airdrop-Farmer. Gelingt es, Robinhood-Volumen in Gebühren, Buybacks, Burns und Staking-Nachfrage zu übersetzen, könnte daraus ein starker Flywheel-Effekt entstehen.

Ist die Euphorie übertrieben?

Das größte Risiko liegt jedoch bei Robinhood selbst. Bei Prediction Markets arbeitete Robinhood zunächst mit Kalshi zusammen und brachte Event Contracts in die eigene App. Später wurde bekannt, dass Robinhood gemeinsam mit Susquehanna an einem eigenen Prediction-Market-Produkt arbeitet, das perspektivisch mit Kalshi konkurrieren dürfte. Ein ähnliches Muster wäre auch bei Lighter denkbar: Robinhood könnte die Partnerschaft nutzen, um Nachfrage und Nutzerverhalten zu testen, später aber eine eigene Perps-Infrastruktur aufbauen.

Für Lighter-Anleger ist das der zentrale Unsicherheitsfaktor. Die Integration kann kurzfristig Volumen bringen. Langfristig muss das Protokoll beweisen, dass es für Robinhood mehr ist als eine externe Starthilfe.

Abgesehen von Lighter konnten übrigens auch andere DeFi-Protokolle Robinhood von ihren Produkten überzeugen: Das sind die wahren Gewinner der Robinhood Chain.