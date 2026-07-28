So tradest du Long und Short über die Spot-Oberfläche

Mit X-Perps in Simple Mode verlegt OKX gehebeltes Trading in die gewohnte Spot-Oberfläche. Das neue Feature ist Teil der laufenden Transfer Season mit einer Bonus-Aktion.

Wer bei einer Krypto-Börse zum ersten Mal ein Futures-Terminal öffnet, sieht meist eine Wand aus Orderbüchern, Funding-Raten und Margin-Modi. Viele klicken wieder weg und bleiben beim einfachen Kaufen und Verkaufen. Für sie hat OKX das jüngste Feature seiner Transfer Season entwickelt, die noch bis zum 14. August 2026 läuft. X-Perps in Simple Mode verlegen gehebelte, direktionale Trades in dieselbe Maske, die vom Spot-Handel vertraut ist. Gleiches Layout, gleicher Rhythmus, ein paar Taps. Eine Marktmeinung lässt sich damit in beide Richtungen umsetzen, long wie short, mit bis zu 10x Hebel (3x als Standard). Der Hebel vergrößert dabei Gewinne und Verluste gleichermaßen, Verluste können höher ausfallen als erwartet.

Fester Einstieg, geplanter Ausstieg

Zwei Details unterscheiden den Simple Mode von der üblichen Erfahrung mit Futures. Erstens wird der Preis des Einstiegs beim Eröffnen fixiert. Der Preis, den man akzeptiert, ist der Preis, zu dem die Position eröffnet wird, ohne Slippage bei Eröffnung und Schließung. Zweitens gehören Take-Profit und Stop-Loss zum Eröffnungsvorgang selbst. Der geplante Ausstieg wird also festgelegt, bevor die Position läuft. Das hilft mit Disziplin zu handeln, ersetzt aber kein eigenes Risikomanagement. TP und SL sind vorab gesetzte Kontrollen für das Risiko, keine Garantien, denn in schnellen oder lückenhaften Märkten kann die Ausführung vom gesetzten Niveau abweichen.

Handelbar sind mehr als 80 X-Perps-Märkte, neben Kryptowährungen auch Aktien, Rohstoffe und Indizes, abgerechnet in USD, USDC oder USDG direkt aus dem Guthaben. Während der US-Berichtssaison hat das einen praktischen Nebeneffekt, denn auf Quartalszahlen lässt sich reagieren, ohne auf eine Eröffnung der Börsen zu warten. Und falls der Simple Mode irgendwann zu eng wird, steht der Exchange-Modus mit vollem Umfang an Funktionen bereit, vom Orderbuch bis zur nachträglichen Anpassung von Positionsgröße und Ausstiegsmarken.

Mehr Komfort mit bekannter Mechanik

Die Oberfläche ist einfacher, das Risiko bleibt dasselbe. X-Perps sind gehebelte Derivate. Ein Hebel von 3x oder 10x verstärkt die Bewegung der Kurse in beide Richtungen, und Verluste können schnell entstehen. Für Anleger ohne Erfahrung mit Derivaten oder mit geringer Risikotragfähigkeit sind solche Produkte ungeeignet, daran ändert auch die vertraute Handelsansicht nichts. Angeboten werden X-Perps von OKX Europe Markets Limited, zugelassen und reguliert von der maltesischen Finanzaufsicht MFSA.

X-Perps in Simple Mode räumen zwar technische Hürde beiseite. Die Entscheidung, ob Derivate ins eigene Depot gehören, nimmt der Modus aber niemandem ab. Vor dem Schritt vom Spot-Handel zu gehebelten Positionen sollten deshalb zwei Fragen beantwortet sein. Verstehe ich, wie der Hebel Verluste vergrößert? Und kann ich diese Verluste tragen? Wer beide bejahen kann, findet im neuen Modus einen unkomplizierten Weg, eine Marktmeinung umzusetzen. Alle anderen lassen das Produkt besser liegen.

Transfer Season: 8 Prozent Bonus bis Ende Juli

Der Simple Mode ist Teil eines größeren Programms. Seit dem 16. Juli schaltet OKX im Wochenrhythmus Funktionen und Aktionen frei, darunter Liquid Staking, einen Futures-Grid-Bot, das GuV-Center zur Auswertung der eigenen Handelshistorie und eine MiCA-konforme USDT-Konvertierung.

Für Umsteiger gibt es einen Einzahlungsbonus von 8 Prozent, dessen Anmeldefrist am 31. Juli endet, sowie einen Neukundenbonus von bis zu 400 Euro nach den jeweiligen Aktionsbedingungen. Angekündigt sind außerdem DCA-Bots für automatisierte gehebelte Käufe in festen Intervallen, ein europäischer Spot-Trading-Wettbewerb und Verlosungen mit Sportmarken. Die Prämienvergabe folgt dem Prinzip “first come, first served”, und pro Konto zählt immer nur die zuletzt gewählte OKX-Kampagne.

Jetzt teilnehmen

Teilnehmen können ausschließlich Nutzer von OKX Europe Ltd mit Wohnsitz in einem berechtigten EWR-Staat, Island ausgenommen, mit abgeschlossenem KYC-Prozess und verifiziertem Konto. Die Teilnahme beginnt erst mit dem Klick auf “Jetzt teilnehmen” auf der Aktionsseite. Unterkonten bleiben außen vor.

Zur Aktion: Alle laufenden Angebote der Transfer Season, die vollständigen Teilnahmebedingungen und die Anmeldung finden berechtigte Nutzer im EWR auf der offiziellen OKX-Seite.

Jetzt mit OKX in die Transfer Season starten und Bonus sichern.

Disclaimer: OKX ist als Crypto-Asset Service Provider unter der EU-MiCA-Verordnung zugelassen. Verfügbar nur für berechtigte Nutzer im EWR. X-Perps sind Hebelprodukte: Der Hebel verstärkt Gewinne wie Verluste, Sie können mehr verlieren als erwartet. Kryptowerte sind volatil und bergen das Risiko eines Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Dies ist keine Anlageberatung.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von OKX.

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