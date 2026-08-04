Eine seit 2013 ruhende Bitcoin Wallet bewegt 500 BTC. Onchain-Daten zeigen weitere Transfers alter Bestände nach dem Coldcard-Hack.

31 Millionen US-Dollar in Bewegung: Uralte Bitcoin Wallet wird wieder aktiv

31 Millionen US-Dollar in Bewegung: Uralte Bitcoin Wallet wird wieder aktiv

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein Bitcoin-Wallet aus dem Jahr 2013 wird nach über zwölf Jahren wieder aktiv. â³

500 BTC wurden kürzlich transferiert, was einem aktuellen Wert von rund 31 Millionen US-Dollar entspricht. â³

Die Transaktion erfolgt kurz nach einem Sicherheitsvorfall bei Coldcard. â³

Onchain-Daten zeigen eine Zunahme von Bewegungen alter Bitcoin-Bestände.

Ein unbekannter Investor hat mit seiner Bitcoin Wallet aus dem Jahr 2013 nach mehr als zwölf Jahren erstmals wieder eine Transaktion ausgeführt. Der Besitzer verschob am Montag sämtliche 500 BTC in eine neue Adresse. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Wert von rund 31,3 Millionen US-Dollar. Als die Coins zuletzt bewegt wurden, waren sie lediglich rund 500.000 US-Dollar wert.

Aus der Transaktion selbst lässt sich nicht ableiten, weshalb die Bitcoin transferiert wurden. Der Zeitpunkt ist dennoch verdächtig, denn: Die Bewegung erfolgte wenige Tage nach dem Sicherheitsvorfall rund um den Hardware-Wallet-Hersteller Coldcard.

Wallet 18TExP, holding 500 $BTC($31.27M), transferred all 500 $BTC to a new wallet 1 hour ago after over 12 years of inactivity.



The owner may have moved the funds to a new wallet due to security concerns following the #Coldcard hack.https://t.co/1gQtI6XbwG pic.twitter.com/pVyPVBYaW0 — Lookonchain (@lookonchain) August 3, 2026

Seit dem 30. Juli nutzen Angreifer eine Schwachstelle aus, die auf März 2021 zurückgeht. Betroffen sind Wallets, die mit Coldcard erstellt wurden. Der bislang entstandene Schaden soll sich auf rund 130 Millionen US-Dollar in Bitcoin belaufen.

Auch die Onchain-Daten von CryptoQuant zeigen ein ungewöhnliches Muster. Am 3. August wurden rund 935 BTC bewegt, die zuvor mindestens zehn Jahre unangetastet geblieben waren. Das ist der höchste Tageswert seit dem 20. März. Bereits am 31. Juli wechselten zudem etwa 6.388 BTC den Besitzer, die zuvor fünf bis sieben Jahre nicht transferiert worden waren.

Bitcoin — Long-Dormant Supply Reappears as a Miner Stress Flag Turns On



“Historically, this mix has preceded extended consolidation more often than sharp breaks.” – By @CryptoOnchain



Full analysis ⤵️https://t.co/Q560jpaGmE pic.twitter.com/G5vMc39SaB — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 3, 2026

Alte Bitcoin werden aus unterschiedlichen Gründen bewegt. Dazu zählen Nachlassregelungen, interne Umbuchungen oder die Migration von Beständen. Die zeitliche Häufung kurz nach dem Coldcard-Vorfall legt jedoch den Schluss nahe, dass einige Langzeitinvestoren ihre Wallets vorsorglich auf neue Adressen umgestellt haben.