Starke Börsenabflüsse bei LINK gelten als positives Signal. Was jetzt für den Chainlink-Kurs spricht.

Chainlink mit starkem Börsenabfluss: Ist der nächste Kursschub nur eine Frage der Zeit?

Chainlink mit starkem Börsenabfluss: Ist der nächste Kursschub nur eine Frage der Zeit?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Chainlink verzeichnete einen signifikanten Abfluss von 1,26 Millionen LINK von Krypto-Börsen. â³

Der aktuelle Kurs schwankt um 8,18 US-Dollar, während die Marktkapitalisierung bei über 6 Milliarden US-Dollar liegt. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Chainlink zählt zu den wichtigsten Oracle-Netzwerken im Krypto-Markt. Das Protokoll verbindet Smart Contracts mit externen Datenquellen und ermöglicht Anwendungen, die auf verlässliche Informationen aus der realen Welt angewiesen sind. Dennoch konnte der Coin vom Ruf des Projekts in den letzten Monaten nur wenig profitieren. Doch nun scheinen Anleger plötzlich neuen Mut zu fassen.

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😎 Chainlink (on Ethereum) has just had 1.26M $LINK in net exchange outflows in 24 hours. That’s the largest daily outflow since June 29th.



👋 Exchange supply is thinning. Fewer LINK tokens on exchanges means fewer coins sitting ready for… pic.twitter.com/uL7THkOc0M — Santiment Intelligence (@SantimentData) August 4, 2026

Innerhalb von 24 Stunden wurden laut Santiment netto rund 1,26 Millionen LINK von zentralisierten Krypto-Börsen abgezogen – der höchste tägliche Nettoabfluss seit Ende Juni. Solche Bewegungen werden häufig als positives Signal gewertet, da Token in der Selbstverwahrung kurzfristig seltener zum Verkauf stehen und sich das verfügbare Angebot an den Börsen verringern kann.

Ob die jüngsten Börsenabflüsse den LINK-Kurs tatsächlich beflügeln, bleibt abzuwarten. Ein Blick auf die aktuellen On Chain-Daten und die Charttechnik liefert Hinweise darauf, in welche Richtung sich der Kurs als Nächstes entwickeln könnte.

Chainlink Struktur & Trendmix

In den letzten 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 8,094 und 8,268 US-Dollar (High/Low der letzten sechs 4‑h‑Candles) und schloss aktuell bei 8,183 US-Dollar. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Schlusskurs vor 24 Stunden (8,217 US-Dollar), entsprechend −0,034 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 6.124.457.981 US-Dollar.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (8,207 US-Dollar) und zeigt kurzfristig eine leicht schwächere Hoch/Tief‑Sequenz (letztes Hoch 8,268 US-Dollar, jüngstes Tief 8,128 US-Dollar). Unterstützung findet sich bei 8,094 US-Dollar und 8,128 US-Dollar, Widerstände bei EMA‑20 ~8,207 US-Dollar und 8,268 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Momentum-Check Chainlink

Der RSI liegt bei 49,0 und signalisiert neutralen Momentum‑Status. Das Histogramm deutet auf nachlassende Abwärtsbeschleunigung hin, was eine Abschwächung des Verkaufsdrucks anzeigt.

Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt rund 0,271 US-Dollar (Upper 8,367 US-Dollar / Lower 8,096 US-Dollar), was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Seitwärtskonsolidierung mit begrenzter Kurzfrist‑Ausbruchswahrscheinlichkeit, solange die Bandbreite stabil bleibt.

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Kurzfristige Prognose

Die kurzfristige Prognose für Chainlink am 05.08.2026 ist neutral; Range‑Strukturen dominieren mit leichtem Abwärtsrisiko. Schlüsselunterstützungen liegen bei 8,094 US-Dollar und rund 8,000 US-Dollar (psychologisch), Widerstände bei 8,207 US-Dollar (EMA‑20) und 8,268 US-Dollar. Ein Ausbruch über 8,268 US-Dollar mit RSI > 55 könnte kurzfristig Momentum in Richtung 8,50–8,70 US-Dollar bringen, während ein Bruch unter 8,094 US-Dollar den Weg Richtung 7,95–7,60 US-Dollar freimachen würde. Nutze enge Stops und risikoadjustierte Positionsgrößen, da das Volumenprofil derzeit keine klare Trendbestätigung liefert.

Neutrales Szenario:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent bleibt Chainlink in einer Spanne zwischen 8,05 und 8,35 US-Dollar. Der Trigger ist ein RSI zwischen 45 und 55, während der Kurs zwischen dem Bollinger-Unterband und dem EMA-20 bleibt. Das Szenario wäre unterhalb von 7,99 US-Dollar invalidiert.

Bullisches Szenario:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent liegt das Kursziel zwischen 8,35 und 8,70 US-Dollar. Entscheidend wäre ein Ausbruch über 8,268 US-Dollar bei steigendem Volumen, einem RSI über 55 und einem positiv drehenden MACD-Histogramm. Unterhalb von 8,05 US-Dollar wäre das bullische Szenario hinfällig.

Bärisches Szenario:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent könnte der Kurs in den Bereich von 7,60 bis 7,95 US-Dollar fallen. Der Trigger wäre ein Bruch unter 8,094 US-Dollar bei steigendem Volumen und einem RSI unter 45. Oberhalb von 8,35 US-Dollar wäre dieses Szenario invalidiert.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.