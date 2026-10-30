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Stripe lässt KI-Agenten erstmals selbst bezahlen

Stripe treibt das Bezahlen mit KI-Agenten voran. Bei einem neuen Shoppingdienst können sie erstmals selbstständig mit Stablecoins einkaufen.

Moritz Draht
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Beitragsbild: picture alliance

 | Stripe ermöglicht KI-Agenten erstmals selbstständige Einkäufe mit Stablecoins

Stripe erweitert sein Zahlungsangebot für KI-Agenten. Seit dieser Woche können ausgewählte Nutzer in den USA Geld für Einkäufe hinterlegen, die anschließend von einer KI ausgeführt werden. Dafür arbeitet der Zahlungsdienstleister laut eigenen Angaben mit dem KI-Shoppingdienst Instinct zusammen. Das Guthaben wird in USDC umgewandelt und in einer Wallet von Privy hinterlegt. Beim Händler werden die Einkäufe als Kartenzahlung abgewickelt.

Stripe baut Geschäft mit KI-Agenten aus

Zahlungen entwickeln sich zunehmend zu einem eigenen Anwendungsfeld für KI-Agenten. Mehrere Unternehmen arbeiten bereits an der nötigen Infrastruktur. Coinbase setzt mit x402 auf Stablecoins, Visa und Mastercard entwickeln Lösungen für KI-gestützte Käufe. Auch Google und OpenAI arbeiten an Standards, über die KI-Agenten künftig selbstständig Transaktionen abwickeln können.

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Privy CEO im Interview Stripes Stablecoin-Plan: Wenn KI-Agenten das Bezahlen übernehmen

Stripe hat sein Angebot in diesem Bereich zuletzt deutlich ausgebaut. Das Unternehmen übernahm unter anderem den Stablecoin-Anbieter Bridge und den Wallet-Entwickler Privy. Mit Tempo betreibt Stripe zudem gemeinsam mit Paradigm eine auf Zahlungen ausgerichtete Blockchain. Im Oktober stellte der Konzern bereits Funktionen vor, mit denen KI-Agenten Rechnungen bezahlen und Überweisungen ausführen können.

Auch Zentralbanken beschäftigen sich inzwischen mit Zahlungen durch KI-Agenten. Die Europäische Zentralbank will ab 2027 untersuchen, ob Software selbstständig mit dem digitalen Euro bezahlen kann. Welche Anwendungen die EZB testen will und welche Rolle KI beim digitalen Euro spielen soll, lest ihr hier: EZB testet KI-Agenten für den digitalen Euro

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