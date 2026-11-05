Die Märkte reagieren mit deutlichen Kursgewinnen auf die US-Zwischenwahlen. Ob die Rallye anhält, dürfte auch von den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran abhängen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nach den US-Zwischenwahlen erlebten Krypto- und Finanzmärkte eine Rally. â³

Der Iran-Konflikt könnte entscheidenden Einfluss auf die Marktentwicklung haben.

Diplomatische Fortschritte könnten die Inflation und Zinserhöhungen beeinflussen. â³

Militärische Eskalation könnte die Erholung der Märkte gefährden. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen haben sowohl die Krypto-Märkte als auch die traditionellen Finanzmärkte am Mittwoch eine kräftige Rally hingelegt. Die Demokraten sicherten sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat und fügten Präsident Donald Trump damit eine empfindliche politische Niederlage zu.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

US-Vizepräsident JD Vance machte den Iran-Krieg öffentlich für die Niederlage der Republikaner verantwortlich und stellte damit den Kurs der Regierung infrage. Auf X erklärte er, der Krieg sei der Grund für das Wahldebakel gewesen, und verwies auf die langfristigen Folgen des verlorenen Senats. Trump räumte anschließend ein, dass der Konflikt und die gestiegenen Benzinpreise seiner Partei geschadet hätten, hielt sich hinsichtlich einer möglichen Beendigung der Kampfhandlungen jedoch bedeckt. Nach den Aussagen von Vance fiel der Ölpreis deutlich, sodass Brent zuletzt bei knapp 94 US-Dollar notierte.

Krypto-Markt hofft auf Einigung

Am Krypto-Markt setzte sich die Erholung ebenfalls fort, wobei Bitcoin zuletzt bei rund 80.560 US-Dollar gehandelt wurde und innerhalb von 24 Stunden um 3,3 Prozent zulegte. Der Ethereum-Kurs kletterte auf 2.420 US-Dollar, XRP erreichte 1,31 US-Dollar und Solana stieg auf 95,95 US-Dollar. Auch die US-amerikanischen Spot ETFs verzeichneten wieder Kapitalzuflüsse, die sich bei den Bitcoin-Fonds auf 74,57 Millionen US-Dollar und bei den Ethereum-Produkten auf 53,02 Millionen US-Dollar beliefen.

Im laufenden November flossen bislang 439,61 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin ETFs ab / Quelle: BTC-ECHO

Nach den Zwischenwahlen richtet sich die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte nun auf das weitere Vorgehen der US-Regierung im Iran-Konflikt, da Trump eine diplomatische Einigung oder die Wiederaufnahme größerer Militärschläge erwägt. Laut Axios arbeiten katarische Vermittler an einem möglichen Abkommen, das direkte Gespräche zwischen Washington und Teheran ermöglichen könnte.

Sollten die Verhandlungen Fortschritte machen, könnte eine Entspannung am Ölmarkt die Inflationssorgen in den USA verringern und damit die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank senken. Auch eine längere Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus würde unter diesen Umständen wahrscheinlicher, sofern sich der Preisdruck tatsächlich abschwächt. Davon könnten Bitcoin und andere Kryptowährungen profitieren, da günstigere geldpolitische Aussichten die Risikobereitschaft der Investoren unterstützen würden.

Eine erneute militärische Eskalation könnte dagegen die Energiepreise wieder nach oben treiben und die jüngste Erholung an den Finanzmärkten gefährden. Steigende Ölpreise würden das Risiko einer hartnäckigen Inflation erhöhen, wodurch die US-Notenbank weniger Spielraum für eine Lockerung ihrer Geldpolitik hätte. Ob sich die Rallye bei Bitcoin und den traditionellen Anlageklassen fortsetzt, dürfte deshalb maßgeblich vom weiteren Verlauf der Gespräche zwischen Washington und Teheran abhängen.