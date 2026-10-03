Charles Hoskinson zeigt sich optimistisch für den Krypto-Markt, doch Cardano korrigiert weiter. Welche ADA-Kursmarken jetzt entscheidend werden.

Charles Hoskinson zeichnet ein ausgesprochen optimistisches Bild für die Zukunft der Krypto-Branche. Bei den Vereinten Nationen stellte der Cardano-Gründer Blockchain in eine Reihe mit früheren Technologiesprüngen wie dem Internet, der Kerntechnik und künstlicher Intelligenz. Der Sektor stehe noch ganz am Anfang, denn bei “exponentiellen Technologien bewirkt sehr wenig etwas, doch nur ein wenig mehr bewirkt alles”.

Der ADA-Kurs reflektiert diesen Zukunftsoptimismus derzeit aber kaum. Cardano präsentiert sich deutlich schwächer als es die langfristige Vision seines Gründers vermuten lässt, denn auf Wochensicht steht ein Verlust von 4,5 Prozent zu Buche. Damit wächst der Kontrast zwischen Hoskinsons großen Erwartungen an die Technologie und der kurzfristig ernüchternden Realität am Markt. Ob sich jetzt eine neue Stärke entwickelt oder die Korrektur anhält, dürfte sich an diesen zentralen ADA-Chartmarken entscheiden.

Cardano in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich Cardano in einer Spanne zwischen 0,2369 und 0,2598 US-Dollar. Aktuell notiert ADA bei 0,2452 US-Dollar und damit rund 3,92 Prozent unter dem Schlusskurs von vor 24 Stunden, der bei 0,2552 US-Dollar lag. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf etwa 9,22 Milliarden US-Dollar.

Nach dem zwischenzeitlichen Tief bei 0,2369 US-Dollar konnte sich der Kurs zwar erholen, für eine echte Trendwende reicht das bislang jedoch nicht. ADA handelt weiterhin unter dem EMA-20 bei 0,24742 US-Dollar. Auch die jüngsten Hochpunkte fallen mit 0,2598, 0,2555 und zuletzt 0,2477 US-Dollar sukzessive niedriger aus. Das spricht für begrenzte Aufwärtsdynamik. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2396 und 0,2369 US-Dollar. Auf der Oberseite bilden zunächst der EMA-20 bei 0,2474 US-Dollar sowie die Zone zwischen 0,255 und 0,2598 US-Dollar die nächsten Hürden. Das kurzfristige Chartbild bleibt damit neutral bis leicht bärisch.

Auch beim Momentum zeigt sich bislang kein klares bullisches Signal. Der RSI liegt bei rund 43,7 Punkten und damit im eher schwachen Bereich, ohne bereits überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Zugleich deutet das Histogramm darauf hin, dass die Abwärtsdynamik etwas an Tempo verliert. Kurzfristig könnte sich der ADA-Kurs daher stabilisieren, ohne dass daraus bereits eine nachhaltige Erholung abzuleiten wäre.

Die Bollinger-Bänder weisen aktuell eine Breite von rund 0,01545 US-Dollar auf. Das obere Band verläuft bei 0,25526 US-Dollar, das untere bei 0,23981 US-Dollar. Damit bleiben die Schwankungen zwar spürbar, bewegen sich aber noch nicht in einem extremen Bereich. Solange Cardano unter dem EMA-20 handelt, spricht das Chartbild weiterhin für eine Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit.

Kurzfristige Cardano-Prognose

Die kurzfristige Prognose für ADA am 3. Oktober 2026 bleibt neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2396 und 0,2369 US-Dollar, unmittelbare Widerstände bei 0,2474 US-Dollar am EMA-20 sowie zwischen 0,255 und 0,2598 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,255 US-Dollar würde Raum bis zur Fibonacci-Zone um 0,265 US-Dollar eröffnen. Ein Durchbruch unter 0,2369 US-Dollar könnte den Abwärtsdruck dagegen bis in den Bereich um 0,220 US-Dollar verstärken.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario, dem mit 50 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit zugeordnet wird, dürfte sich Cardano zunächst in einer Spanne zwischen 0,239 und 0,255 US-Dollar bewegen. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bei 0,24742 US-Dollar bleibt und der RSI die Marke von 50 nicht zurückerobert, spricht wenig für einen nachhaltigen Richtungswechsel. Zusätzlichen Widerstand liefert das Bollinger-Oberband bei 0,25526 US-Dollar, während 0,2396 US-Dollar als wichtige Unterstützung dient.

Bullishes Szenario

Das bullische Szenario würde an Relevanz gewinnen, wenn ADA über 0,255 US-Dollar ausbricht und dieses Niveau per Schlusskurs bestätigt. Steigt zugleich der RSI über 50 und fungiert der EMA-20 anschließend als Unterstützung, wäre ein Vorstoß bis in den Bereich um 0,265 US-Dollar denkbar. Ein Volumenanstieg auf mehr als 40 Millionen würde das Signal zusätzlich stützen. Für dieses Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent angesetzt.

Bärisches Szenario

Im bärischen Szenario gerät vor allem die Unterstützung bei 0,2369 US-Dollar in den Blick. Fällt der Kurs per Schlusskurs darunter, könnte sich der Abwärtsdruck zunächst in Richtung 0,220 US-Dollar ausweiten. Gleichzeitig würde ein weiter sinkender RSI in Richtung 30 und ein Bruch des Bollinger-Unterbands das negative Bild bestätigen. Dieses Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent veranschlagt.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.