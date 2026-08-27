21Shares rückt Staking bei seinem Polkadot-Fonds in den Vordergrund. Kann das auch dem DOT-Kurs neuen Rückenwind verleihen?

Polkadot vor der Rallye? Dieses Signal macht DOT-Anlegern Hoffnung

Polkadot vor der Rallye? Dieses Signal macht DOT-Anlegern Hoffnung

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… 21Shares wandelt seinen Polkadot ETF in einen Staking ETF um und ermöglicht zusätzliche Rewards. â³

Der DOT-Kurs zeigt kurzfristig bullisches Momentum, bleibt aber anfällig für Korrekturen. â³

21Shares setzt bei seinem Polkadot-Fonds ab sofort auf Staking. Der Vermögensverwalter hat den 21Shares Polkadot ETF in den 21Shares Polkadot Staking ETF umgewandelt. Für den ETF bedeutet das konkret: Durch das Staking können die gehaltenen DOT zusätzliche Rewards erwirtschaften, sodass die Rendite nicht ausschließlich von der Kursentwicklung von Polkadot abhängt.

Auch bei der Berechnung des Nettoinventarwerts gibt es eine Änderung. Ab dem heutigen 27. August soll der Polkadot-Fonds wie vier weitere Krypto-Produkte von 21Shares seinen Anteilspreis über einen FTSE-Index bestimmen. Hintergrund ist das Ende der Lizenzierung von CF Benchmarks durch 21Shares. Die bisherigen CME-basierten Referenzraten laufen zum 31. August aus.

Zusätzlich passt 21Shares die Gebührenabrechnung an. Die Sponsor Fee soll künftig mindestens quartalsweise statt wöchentlich eingezogen werden. Beim Polkadot-Produkt erfolgt die Zahlung weiterhin in DOT. Doch kann davon auch der DOT-Kurs profitieren? Das verrät ein Blick auf den Chart.

Polkadot-Kurs: Das bewegt DOT jetzt

In den vergangenen 12–24 Stunden bewegte sich der DOT-Kurs in einer Spanne zwischen 0,831 und 0,896 USD (High/Low der letzten 6 4h-Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,884 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs vor 24 Stunden von 0,852 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1.506.429.439 USD.

Polkadot steigt I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,875), was kurzfristig bullisches Momentum signalisiert. Die Abfolge zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs; kurzfristige Unterstützungen liegen bei 0,846 USD und 0,831 USD, Widerstand bei 0,896 USD sowie psychologisch bei 1,00 USD. Solange DOT über dem EMA-20 bleibt, ist die technische Lage kurzfristig bullish.

Markt befindet sich in trendstarker Phase

Der RSI liegt bei 62,00 und signalisiert kräftiges Momentum ohne Überkauf. Das Histogramm zeigt eine positive, leicht abflachende Beschleunigung des Aufwärtsimpulses.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,092 USD, gemessen als Differenz Ober- und Unterband. Das deutet auf erhöhte, aber keine extremen Schwankungen hin; der Markt befindet sich in einer trendstarken Phase mit kurzfristiger Korrekturgefahr.

Polkadot-Prognose: Das können DOT-Anleger jetzt erwarten

Neutrales Szenario: DOT stabilisiert sich zwischen 0,84 und 0,92 US-Dollar

Im neutralen Szenario, dem eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent zugeschrieben wird, bewegt sich der Polkadot-Kurs zwischen 0,84 und 0,92 US-Dollar. Entscheidend sind der EMA-20 bei 0,875 US-Dollar sowie das Fibonacci-Retracement bei 0,841 US-Dollar. Solange der RSI über 50 bleibt und diese Marken halten, bleibt das kurzfristige Bild stabil. Unterhalb von 0,82 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Bullishes Szenario: Polkadot nimmt 1,05 US-Dollar ins Visier

Für das bullishe Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent angenommen. Voraussetzung ist ein Ausbruch über den Widerstand bei 0,896 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen. Gelingt dieser Schritt und steigt der RSI über 70, liegen die nächsten Kursziele zwischen 0,92 und 1,05 US-Dollar. Die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar dürfte dabei als Widerstand dienen. Unter 0,846 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bearishes Szenario: Rückfall auf 0,70 US-Dollar möglich

Das bearishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent bewertet. Fällt der RSI unter 50 und bricht DOT unter die Unterstützung bei 0,831 US-Dollar, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 0,70 und 0,82 US-Dollar ausweiten. Zusätzlichen Druck würde ein von unten durchbrochener EMA-20 erzeugen. Ein Anstieg über 0,92 US-Dollar würde dieses Szenario hingegen invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.