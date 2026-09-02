Hohe Stablecoin-Aktivität reicht derzeit nicht für eine Erholungsbewegung. Welche Kursmarken jetzt in den Vordergrund rücken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… TRON zeigt hohe Netzwerkaktivität, während der TRX-Kurs schwächelt. â³

Gasless Transaktionen und inflationäre Tendenzen belasten den Token.

Technische Analyse deutet auf bärische Marktlage und mögliche Kursziele hin. â³

Prognosen skizzieren neutrale, bullische und bärische Szenarien für TRX. â³

TRON gehört derzeit zu den wenigen großen Altcoins, bei denen die Netzwerkaktivität und die Kursentwicklung nicht die gleiche Sprache sprechen. Der TRX-Kurs ist seit Wochen am schwächeln und das obwohl die zugrunde liegende Blockchain stark ausgelastet ist. Vor allem im Stablecoin-Sektor hat sich Tron längst zu einer der wichtigsten Infrastrukturen des Krypto-Marktes entwickelt. Fast 95 Milliarden USDT und mehrere Milliarden US-Dollar tägliches Handelsvolumen befinden sich inzwischen auf der Blockchain.

Eigentlich sollte eine solch hohe Nutzung dem Coin zugutekommen, allerdings können Nutzer durch gasless Transaktionen inzwischen zunehmend Stablecoins versenden, ohne selbst TRX halten zu müssen. Zudem ist der Token aktuell wieder leicht inflationär, da zeitweise mehr TRX neu ausgegeben als durch Gebühren verbrannt werden.

Dafür wird TRX für institutionelle Anleger immer zugänglicher. Die Krypto-Bank Anchorage Digital ermöglicht mittlerweile sogar die regulierte Verwahrung und das Staking des Coins. Ob sich die starken Fundamentaldaten jetzt auch auf den Kurs auswirken, zeigt sich an diesen Kursmarken:

TRX in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der TRX-Kurs zwischen 0,3236 US-Dollar (High) und 0,3217 US-Dollar (Low) — High/Low der letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3228 US-Dollar, damit liegt der Kurs rund −1,86 % unter dem Stand von vor 24 Stunden (0,3289 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 30,6 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext zum Wert des Coins.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (0,3298 US-Dollar), und die Folge kurzfristiger tieferer Hochs und tieferer Tiefs signalisiert technische Schwäche. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,3217 US-Dollar (tagesnahes Low) und 0,3188 US-Dollar (Bollinger-Unterband), Widerstände bei EMA-20 ~0,3298 US-Dollar und 0,3361 US-Dollar (letztes Zwischenhoch). Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bärisch.

Der RSI liegt bei etwa 38,5 und deutet auf gedämpftes Momentum im Krypto-Preis hin. Das Histogramm zeigt eine nachlassende Abwärtsbeschleunigung, was kurzfristige Stabilisierungsansätze erlaubt, aber keinen Trendwechsel bestätigt.

Die Bollinger-Bänder weisen aktuell eine Breite von rund 0,02609 US-Dollar auf. Der Kurs notiert nahe dem unteren Band (0,3188 US-Dollar), was auf erhöhte kurzfristige Unsicherheit und eine angespannte Marktphase hinweist.

Kurzfristige ADA-Kursprognose

Neutrales Szenario:

Das neutrale Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent gewichtet und sieht eine Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 0,318 und 0,334 US-Dollar vor. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 0,3217 US-Dollar behauptet und der RSI im Bereich zwischen 35 und 45 verbleibt. Der EMA-20 bei 0,3298 US-Dollar fungiert dabei zunächst als Widerstand, während das Bollinger-Unterband bei 0,3188 US-Dollar eine zusätzliche Unterstützung bildet. Eine anhaltende Konsolidierung unterhalb des EMA-20 würde dieses Szenario stützen. Ein Anstieg über 0,335 US-Dollar würde das neutrale Szenario invalidieren.

Bullisches Szenario:

Das bullishe Szenario besitzt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent und sieht eine mögliche Zielzone zwischen 0,33 und 0,36 US-Dollar vor. Entscheidend wäre zunächst ein Anstieg des RSI über die Marke von 50 sowie ein Schlusskurs oberhalb des EMA-20 bei 0,3298 US-Dollar. Anschließend müsste TRX auch das jüngste Zwischenhoch bei 0,3361 US-Dollar überwinden. Ein Ausbruch über das Fibonacci-Level bei 0,3393 US-Dollar könnte die Aufwärtsbewegung schließlich in Richtung 0,36 US-Dollar beschleunigen. Ein Rückfall unter 0,322 US-Dollar würde das bullishe Szenario invalidieren.

Bärisches Szenario:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent ist auch das bärische Szenario weiterhin relevant. In diesem Fall liegt die mögliche Zielzone zwischen 0,28 und 0,30 US-Dollar. Dafür müsste der RSI zunächst unter die Marke von 35 fallen und der Kurs die Unterstützung am Tagestief bei 0,3217 US-Dollar unterschreiten. Ein anschließender Bruch des Bollinger-Unterbands bei 0,3188 US-Dollar würde den Abwärtsdruck zusätzlich erhöhen. Beschleunigt sich gleichzeitig das negative Histogramm, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 0,30 beziehungsweise 0,28 US-Dollar fortsetzen. Ein Anstieg über 0,336 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.







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