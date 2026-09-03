App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,26 T
Hyperliquid-Kurs70,69 0.51%
Bitcoin-Kurs67.151,24 1.25%
Ethereum-Kurs2.074,85 0.44%
XRP-Kurs1,18 3.13%
BNB-Kurs604,94 2.52%
Hyperliquid-Kurs70,69 0.51%
Solana-Kurs86,88 1.69%
TRON-Kurs0,281466 1.15%
Dogecoin-Kurs0,071825 2.83%
Cardano-Kurs0,179958 7.06%
Zcash-Kurs715,07 0.85%
Chainlink-Kurs9,68 1.10%
Pi Network-Kurs0,081016 -0.77%
Das große Szenario 

CZ sieht KI-Geld zurück zu Krypto fließen – Bitcoin bis 2031 bei 840.000 US-Dollar?

CZ sieht spekulatives Kapital aus dem KI-Sektor zurück in den Krypto-Markt fließen. Eine neue Analyse zeigt, wie der Kurs enorm steigen könnte.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Changpeng Zhao

Beitragsbild: Lafargue Raphael / picture alliance

 | CZ ist einer der einflussreichsten Personen der Krypto-Industrie

“Hot Money” könnte wieder stärker in den Krypto-Markt zurückkehren. Binance-Gründer Changpeng Zhao sieht erste Anzeichen dafür, dass spekulatives Kapital aus dem KI-Sektor zurück in digitale Assets fließt. Gemeint ist damit schnelles Geld, das kurzfristig dem lautesten Narrativ folgt. Ein Teil dieses Kapitals war aus Bitcoin in den KI-Sektor gewandert und könnte nun wieder zurückfließen.

Obwohl die Kryptowährung zuletzt eine starke Rallye hingelegt hat und innerhalb kürzester Zeit von rund 62.000 US-Dollar auf über 80.000 US-Dollar gestiegen ist, liegt der Kurs noch deutlich unter dem Allzeithoch. Neue Kapitalzuflüsse könnten deshalb helfen, die jüngste Erholung weiterzutragen.

Bitcoin könnte langfristig deutlich höher steigen

Für deutlich mehr Aufsehen sorgt eine neue Modellrechnung von River. Das Research-Unternehmen hält einen Bitcoin-Kurs von bis zu 840.000 US-Dollar innerhalb der kommenden fünf Jahre für möglich. Entscheidend dafür wäre nicht, dass Anleger enorme Summen investieren, sondern dass Bitcoin in deutlich mehr Portfolios einen festen Platz bekommt.

Die durchschnittliche Allokation ist mit 0,10 % zwar noch gering, wächst aber stetig / Quelle: River

Laut River besitzen weltweit rund vier Prozent der Menschen Bitcoin. Bei professionellen Anlageberatern ist die Kryptowährung zwar ebenfalls angekommen, spielt in den Portfolios bislang aber nur eine sehr kleine Rolle. Obwohl 29 der 30 größten registrierten Anlageberater in den USA bereits Bitcoin halten, liegt die gesamte Bitcoin-Allokation von Anlageberatern bei lediglich 0,008 Prozent.

Das Unternehmen geht davon aus, dass künftig 20 bis 40 Prozent der Portfolios zwischen zwei und vier Prozent ihres Vermögens in Bitcoin investieren könnten. Bei einem weltweiten Finanzvermögen von rund 333 Billionen US-Dollar würden dadurch innerhalb von drei bis fünf Jahren Nettozuflüsse zwischen 1,3 und 5,3 Billionen US-Dollar entstehen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Zwei physische Münzen, die die Kryptowährung Ethereum und Solana repräsentieren, stehen aufrecht auf Münzstapeln, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm im Hintergrund.
Vergleich der Altcoins Solana gegen Ethereum: Wohin fließt das neue Kapital?
Krypto-Handel mit Bitcoin vor einem Kurschart sowie den Logos von N26, Bitpanda, Bison, Trade Republic, flatex und Smartbroker.
Aktuelle StudieKrypto-Broker im Test: Hier lauern versteckte Trading-Kosten
Der Autor Robert Kiyosaki
Schulden als Strategie1,2 Milliarden US-Dollar Schulden: So riskant investiert Robert Kiyosaki
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Arbitrum
0,117451
16.60%
Lighter
3,38
12.13%
PancakeSwap
1,69
7.70%
Sui
0,666316
7.55%
Cardano
0,179958
7.06%
JUST
0,092996
5.30%
Hedera
0,066425
4.69%
Jupiter
0,192663
4.31%
Litecoin
43,83
4.04%
Worldcoin
0,324009
3.88%
Uniswap
4,97
-7.49%
Sky
0,058168
-5.81%
Curve DAO
0,311455
-3.20%
Ethena
0,131039
-2.78%
OKB
91,51
-2.76%
Canton
0,094461
-2.35%
Morpho
2,18
-2.18%
Figure Heloc
0,873763
-2.00%
World Liberty Financial
0,048386
-1.43%
Internet Computer
2,16
-1.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren