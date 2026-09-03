CZ sieht spekulatives Kapital aus dem KI-Sektor zurück in den Krypto-Markt fließen. Eine neue Analyse zeigt, wie der Kurs enorm steigen könnte.

CZ sieht KI-Geld zurück zu Krypto fließen – Bitcoin bis 2031 bei 840.000 US-Dollar?

CZ sieht KI-Geld zurück zu Krypto fließen – Bitcoin bis 2031 bei 840.000 US-Dollar?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Changpeng Zhao sieht Anzeichen für Rückfluss von Kapital aus dem KI-Sektor in den Krypto-Markt.

Eine Modellrechnung prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von bis zu 840.000 US-Dollar bis 2031. â³

Aktuell liegt die Bitcoin-Allokation in Portfolios bei nur 0,10 Prozent, mit Potenzial für deutliches Wachstum. â³

Weltweit besitzen etwa vier Prozent der Menschen Bitcoin, während professionelle Berater nur minimal investieren. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

“Hot Money” könnte wieder stärker in den Krypto-Markt zurückkehren. Binance-Gründer Changpeng Zhao sieht erste Anzeichen dafür, dass spekulatives Kapital aus dem KI-Sektor zurück in digitale Assets fließt. Gemeint ist damit schnelles Geld, das kurzfristig dem lautesten Narrativ folgt. Ein Teil dieses Kapitals war aus Bitcoin in den KI-Sektor gewandert und könnte nun wieder zurückfließen.

Some "hot money" flowing back from AI to crypto.



The money industry is not going away. You (and AI) will still need money. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 2, 2026

Obwohl die Kryptowährung zuletzt eine starke Rallye hingelegt hat und innerhalb kürzester Zeit von rund 62.000 US-Dollar auf über 80.000 US-Dollar gestiegen ist, liegt der Kurs noch deutlich unter dem Allzeithoch. Neue Kapitalzuflüsse könnten deshalb helfen, die jüngste Erholung weiterzutragen.

Bitcoin könnte langfristig deutlich höher steigen

Für deutlich mehr Aufsehen sorgt eine neue Modellrechnung von River. Das Research-Unternehmen hält einen Bitcoin-Kurs von bis zu 840.000 US-Dollar innerhalb der kommenden fünf Jahre für möglich. Entscheidend dafür wäre nicht, dass Anleger enorme Summen investieren, sondern dass Bitcoin in deutlich mehr Portfolios einen festen Platz bekommt.

Die durchschnittliche Allokation ist mit 0,10 % zwar noch gering, wächst aber stetig / Quelle: River

Laut River besitzen weltweit rund vier Prozent der Menschen Bitcoin. Bei professionellen Anlageberatern ist die Kryptowährung zwar ebenfalls angekommen, spielt in den Portfolios bislang aber nur eine sehr kleine Rolle. Obwohl 29 der 30 größten registrierten Anlageberater in den USA bereits Bitcoin halten, liegt die gesamte Bitcoin-Allokation von Anlageberatern bei lediglich 0,008 Prozent.

Das Unternehmen geht davon aus, dass künftig 20 bis 40 Prozent der Portfolios zwischen zwei und vier Prozent ihres Vermögens in Bitcoin investieren könnten. Bei einem weltweiten Finanzvermögen von rund 333 Billionen US-Dollar würden dadurch innerhalb von drei bis fünf Jahren Nettozuflüsse zwischen 1,3 und 5,3 Billionen US-Dollar entstehen.