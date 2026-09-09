Rund 40 Prozent Plus in einer Woche: Polkadot meldet sich eindrucksvoll zurück. Wie viel Luft nach oben hat der Kurs noch?

Polkadot legt kräftig zu: Lohnt sich der Einstieg noch?

Polkadot legt kräftig zu: Lohnt sich der Einstieg noch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Polkadot verzeichnet einen Kursanstieg von rund neun Prozent und ein Wochenplus von etwa 40 Prozent. â³

Die Polkadot Community Foundation hat ein umfangreiches Update für das öffentliche Devnet veröffentlicht. â³

Polkadot legt den Schalter um. Auf Tagessicht steigt der DOT-Kurs um rund neun Prozent und baut sein Wochenplus damit auf ganze 40 Prozent aus. Während sich Bitcoin weiter knapp unter der Marke von 80.000 US-Dollar bewegt, wittern Anleger bei Altcoins wie Polkadot zurzeit offenbar wieder Morgenluft.

⚠️ A major Polkadot Product Devnet update is rolling out.



A big update is coming to the @Polkadot Product Devnet, along with new mobile and desktop apps.



If you’re already using the Devnet, there are a few quick things you need to do:



1. Back up your recovery phrase if you… — Parity Technologies (@paritytech) September 9, 2026

Abseits der Kursentwicklung treibt Polkadot auch die Weiterentwicklung seines Ökosystems voran. Erst zu Wochenbeginn veröffentlichte die Polkadot Community Foundation ein umfangreiches Update für das öffentliche Devnet. Neue Versionen der Desktop- und Mobile-Anwendungen bringen unter anderem eine überarbeitete Chat-Verschlüsselung, neue Funktionen für die Desktop-App sowie Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche und der Entwickler-Infrastruktur. Die Aktualisierung ist Teil der laufenden Weiterentwicklung des Netzwerks.

Chartbild bleibt konstruktiv

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Polkadot derzeit freundlich. Mit rund 1,17 US-Dollar notiert der Kurs klar oberhalb des EMA-20 bei 1,09 US-Dollar und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Gleichzeitig bildet DOT weiterhin höhere Hochs und höhere Tiefs – ein Zeichen für eine intakte Aufwärtsbewegung.

Die erste Unterstützung liegt bei 1,06 US-Dollar, darunter rückt die Marke von 0,99 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite stellen 1,25 US-Dollar und das jüngste Hoch bei 1,28 US-Dollar die nächsten Widerstände dar.

Momentum kühlt sich leicht ab

Der RSI notiert aktuell bei rund 72 Punkten und signalisiert damit ein überkauftes Marktumfeld. Gleichzeitig deutet das MACD-Histogramm darauf hin, dass die Dynamik nach dem kräftigen Kursschub zuletzt etwas nachgelassen hat.

Auch die Bollinger-Bänder sprechen für erhöhte Schwankungen, ohne dass sich der Markt bereits in einer extremen Volatilitätsphase befindet. Nach dem starken Anstieg sind kurzfristige Rücksetzer daher durchaus möglich.

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Diese Marken werden jetzt wichtig

Kurzfristig bleibt der technische Ausblick neutral bis leicht bullish. Solange DOT oberhalb von 1,06 US-Dollar notiert, behalten die Käufer die Oberhand. Gelingt ein Ausbruch über das bisherige Hoch bei 1,28 US-Dollar, könnte die Rally in Richtung 1,50 US-Dollar fortgesetzt werden. Fällt der Kurs dagegen nachhaltig unter 1,06 US-Dollar zurück, würde sich das Chartbild zunächst eintrüben.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent bewegt sich DOT zunächst zwischen 1,17 und 1,25 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der EMA-20 als Unterstützung hält und sich das Momentum stabilisiert.

Bullisches Szenario

Mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent gelingt der Ausbruch über 1,28 US-Dollar. In diesem Fall rückt die Zone um 1,50 US-Dollar als nächstes Kursziel in den Blick.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent fällt DOT unter die Unterstützung bei 1,06 US-Dollar zurück. Dann könnte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 0,85 und 0,60 US-Dollar ausweiten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.