BTC-ECHO hat seine Community gefragt, wo sie den Bitcoin-Kurs bis März 2027 vermutet. Das sind ihre Kursziele.

Bitcoin-Prognose: Diesen BTC-Kurs erwartet die Krypto-Community bis März 2027

Bitcoin-Prognose: Diesen BTC-Kurs erwartet die Krypto-Community bis März 2027

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… BTC-ECHO hat eine Umfrage zur Bitcoin-Kursprognose bis März 2027 durchgeführt. â³

Die Leser erwarten einen durchschnittlichen Bitcoin-Kurs von 89.644 US-Dollar. â³

Prognosen zeigen eine konservative Einschätzung für die Rückkehr über 100.000 US-Dollar. â³

Der vollständige BTC-ECHO Community Report bietet weitere Einblicke in die Marktstimmung. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule hat BTC-ECHO eine Umfrage mit der eigenen Leserschaft durchgeführt, deren Ergebnisse im BTC-ECHO Community Report veröffentlicht wurden. Auf die Frage, welchen Bitcoin-Kurs unsere Leserinnen und Leser in den kommenden sechs Monaten (bis März 2027) sehen, kamen folgende Ergebnisse heraus.

Bitcoin-Prognose bis März 2027

In sechs Monaten, also bis Ende März 2027, erwarten die 172 Umfrageteilnehmer einen Bitcoin-Kurs von im Schnitt 89.644 US-Dollar. Im Worst-Case-Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, einen BTC-Kurs von 59.725 US-Dollar. Im Best-Case-Szenario zeigt sich ein Sprung auf 115.096 US-Dollar.

Würde man die Kursprognosen in prozentualer Performance ausdrücken, käme im wahrscheinlichsten Fall eine Rendite von 14,4 Prozent zusammen.

BTC-Kurs: 100.000 US-Dollar erst 2027?

Des Weiteren haben wir unsere Community gefragt, wann sie wieder einen Bitcoin-Kurs über 100.000 US-Dollar erwartet.

Nur 32,6 Prozent trauen Bitcoin zu, noch in diesem Jahr wieder einen Tagesschlusskurs von mindestens 100.000 US-Dollar zu erreichen. 55,2 Prozent verorten die Rückkehr in die sechsstellige Region erst 2027, weitere 9,9 Prozent halten sogar 2028 für realistisch.

Die Prognosen zeigen, dass trotz der aktuellen Aufwärtsbewegung von euphorischen Erwartungen bislang wenig zu spüren ist. Der Bärenmarkt hat auch die Kursziele der Investoren wieder auf ein deutlich konservativeres Niveau zurückgeführt. Für antizyklisch orientierte Anleger ist das ein positives Signal, denn weder eine übermäßige Hebelwirkung noch überzogene Erwartungen scheinen den Kryptomarkt derzeit zu dominieren.

Wann die Community mit einem endgültigen Ende des Bitcoin-Bärenmarkts rechnet, zeigt der vollständige BTC-ECHO Community Report.