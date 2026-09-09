Seit 2019 sind Prediction Markets für britische Privatanleger praktisch gesperrt. Nun prüft die Finanzaufsicht FCA offenbar eine Lockerung der Regeln.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die FCA prüft ein mögliches Verbot von Prediction Markets für Privatanleger.

Plattformen wie Polymarket und Kalshi könnten von einer Regeländerung profitieren. â³

Aktuell gilt ein Verbot für binäre Optionen, das auch Prediction Markets betrifft. â³

Britische Anleger nutzen bereits VPNs, um die bestehenden Beschränkungen zu umgehen.

Die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) prüft offenbar, ihr Verbot von Prediction Markets für Privatanleger zu lockern. Wie die “Times” berichtet, stünde die Behörde dazu im Austausch mit entsprechenden Anbietern. Von einer möglichen Änderung würden unter anderem die Prognose-Plattformen Polymarket und Kalshi profitieren.

Grundlage der bisherigen Beschränkung ist ein seit 2019 geltendes Verbot sogenannter binärer Optionen für Privatanleger. Da Prediction Markets ebenfalls Ereigniskontrakte mit binären Ausgängen anbieten, etwa auf politische Wahlen, Sportereignisse oder das Wetter, fallen sie unter die Regelung. Unternehmen dürfen solche Produkte britischen Privatanlegern weder verkaufen noch vermarkten.

Bei Einführung des Verbots hatte die FCA binäre Optionen noch deutlich kritisiert. “Binäre Optionen sind Glücksspielprodukte, die als Finanzinstrumente verkleidet sind”, erklärte der damalige FCA-Direktor Christopher Woolard.

Ob und in welcher Form die Behörde ihre Regeln tatsächlich ändern wird, ist bislang offen. Laut “Times” nutzen britische Anleger bereits heute VPN-Verbindungen, um die Beschränkungen zu umgehen und auf Plattformen wie Polymarket und Kalshi zu handeln.