Arc ist live und startet mit Stablecoins, tokenisierten Fonds und prominenten Validatoren. Auch zehn Milliarden ARC Token existieren bereits, doch deren Zukunft ist noch offen.

Circle bringt Stablecoins und Wall Street auf eine Blockchain

Circle bringt Stablecoins und Wall Street auf eine Blockchain

Circle hat das Mainnet seiner Layer-1-Blockchain Arc gestartet, die Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und Entwickler auf einer gemeinsamen Infrastruktur zusammenbringen soll. Transaktionen sollen laut Arc in weniger als einer Sekunde final sein, wobei USDC als Gas-Token dient und Verbindungen zu mehr als 20 Blockchains über Circle CCTP und Gateway bestehen.

Das Team bezeichnet Arc als “offene Internetplattform für die weltweiten Finanzmärkte, Echtzeit-Werttransfers und agentenbasierte wirtschaftliche Aktivitäten”. Zum Start setzt das Netzwerk auf institutionelle Validatoren, zu denen unter anderem BlackRock, Mastercard, Visa, Standard Chartered, Galaxy, MoneyGram und ICE gehören.

Stablecoins und tokenisierte Fonds auf Arc

Mehr als 20 Fiat-Stablecoins stehen zum Start bereit, darunter USDC und EURC, die über Circle StableFX rund um die Uhr getauscht werden können. Hinzu kommen tokenisierte Finanzprodukte wie BlackRocks BUIDL, Circles USYC sowie JAAA und JTRSY von Janus Henderson; mit cirBTC bringt Circle außerdem eine programmierbare Bitcoin-Variante auf die Blockchain.

Arc will damit verschiedene Finanzanwendungen auf einer Infrastruktur bündeln. Ein Unternehmen könne auf demselben Netzwerk “Zahlungen von einer globalen Nutzerbasis empfangen”, Kapital verleihen, Sicherheiten hinterlegen, handeln und grenzüberschreitende Zahlungen abwickeln. Für Kreditmärkte sind Aave und Morpho integriert, Handel und Liquidität unterstützen unter anderem Uniswap und Aero.

Zehn Milliarden ARC Token geschaffen

Circle hat zudem den Genesis Mint des ARC Token in den USA abgeschlossen und dabei die anfängliche Gesamtmenge von zehn Milliarden Token geschaffen. ARC ist laut Mitteilung als “nativer Koordinationsmechanismus für Sicherheit, Nutzung und Governance” vorgesehen, obwohl die Netzwerkgebühren weiterhin in USDC bezahlt werden sollen.

Arc Mainnet is live.



Arc launches as the Economic OS for the internet: an open platform for global markets, real-time value movement, tokenized assets, and agentic economic activity.



Arc is more than a blockchain.



It launches as a full-stack financial platform with assets,… pic.twitter.com/SWg0NlUijO — Arc (@arc) September 16, 2026

Ein öffentlicher Start des Token ist damit noch nicht beschlossen. Circle bezeichnet den Mint vielmehr als “wichtigen technischen Meilenstein” auf dem Weg zu einer möglichen Umstellung von Proof of Authority auf Proof of Stake im Jahr 2027.

Weshalb Circles Stablecoin USDC trotz neuer Konkurrenz weiterhin stark aufgestellt ist, lest ihr hier: Circle: Jetzt fordert die Wall Street den Stablecoin-Riesen heraus!

