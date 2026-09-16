Grayscale räumt XRP in einem neuen Krypto-Modellportfolio viel Gewicht ein. Doch was bedeutet das für mögliche Kapitalzuflüsse und den XRP-Kurs?

XRP-Anleger müssen jetzt stark sein: Der Kurs ist innerhalb von nur 24 Stunden um rund acht Prozent gefallen. Grund ist das vorzeitige Aus der wichtigen US-Regulierung, dem Clarity Act. Doch neues Kapital könnte schon bald kommen. Denn: Grayscale hat XRP in seinem neuen Modellportfolio Digital Assets Next Gen mit 26,11 Prozent gewichtet.

Damit ist XRP nach Ether mit 42,34 Prozent die zweitgrößte Position und liegt vor Solana mit 21,09 Prozent. Das am 14. September gestartete Angebot richtet sich an Finanzberater und verzichtet bewusst auf Bitcoin.

Fließt jetzt mehr Geld in XRP Fonds?

Das Modellportfolio ist kein eigener Fonds, das geht aus der offiziellen Pressemitteilung hervor. Berater können die vorgegebene Gewichtung über bestehende ETPs abbilden, darunter den Grayscale XRP Trust ETF. Wie viele Berater das Modell nutzen und wie viel Kapital dadurch tatsächlich in XRP fließt, ist bislang nicht bekannt.

Der hohe XRP-Anteil hängt auch mit dem Ausschluss von Bitcoin zusammen. Im Grayscale-Modell Digital Assets Leaders, das Bitcoin enthält, liegt XRP lediglich bei 11,92 Prozent. Next Gen wird quartalsweise neu gewichtet.

Ob mögliche Kapitalzuflüsse über das neue Modellportfolio auch beim XRP-Kurs Spuren hinterlassen können, hängt damit vor allem von der tatsächlichen Nutzung durch Berater ab. Ein Blick auf den Chart zeigt, welche Kursmarken jetzt entscheidend sind.

XRP-Kurs: Diese Chartmarken sind jetzt wichtig

In den letzten sechs 4‑Stunden‑Candles bewegte sich der Kurs zwischen 1,4598 USD (High) und 1,2651 USD (Low). Aktuell liegt der Schlusskurs bei 1,2865 USD und damit leicht unter dem Vortagesschluss von 1,2961 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 81.010.889.255 USD.

Der XRP-Kurs ist volatil I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 bei 1,3511 USD; die jüngste Sequenz zeigt tiefere Hochs (1,4598 → 1,4135 → 1,3027) und tiefere Tiefs (1,3896 → 1,2889 → 1,2651), was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 1,2651 USD und 1,2889 USD, Widerstände bei 1,3511 USD (EMA‑20) und 1,4135 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 verbleibt, ist die Marktlage bärisch.

Angespannte Stimmung und erhöhte Ausbruchsbereitschaft

Der RSI (14) liegt bei rund 40,00 und signalisiert deutliche Schwäche ohne Extrem‑Überverkauf. Das Histogramm zeigt eine negative Beschleunigung, die den Abwärtsdruck bestätigt.

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Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt aktuell rund 0,1998 USD, was im Verhältnis zum Kurs erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit angespannter Stimmung und erhöhter Ausbruchsbereitschaft.

Neutrales Szenario: XRP zwischen 1,20 und 1,40 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bleibt das neutrale Szenario derzeit am wahrscheinlichsten. Dafür müsste sich XRP zwischen dem Bollinger-Mittelband und dem unteren Band stabilisieren, während der RSI zwischen 35 und 50 verharrt. Ein nachhaltiger Volumenanstieg könnte einen Ausbruch einleiten. Als wichtiger Widerstand gilt der EMA 20 bei 1,3511 US-Dollar, darüber rückt die Marke von 1,4135 US-Dollar in den Fokus.

Bullishes Szenario: XRP steigt in Richtung 2 US-Dollar

Das bullishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bewertet. Voraussetzung wäre, dass der RSI nachhaltig über 50 steigt und XRP den EMA 20 bei 1,3511 US-Dollar zurückerobert. Ein Ausbruch über 1,4135 US-Dollar mit erhöhtem Volumen würde das Szenario bestätigen. Anschließend lägen die Kursziele zwischen 1,50 und 2,00 US-Dollar. Unterhalb von 1,25 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Bearishes Szenario: Rückgang bis auf 0,80 US-Dollar möglich

Für das bearishe Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent angesetzt. Fällt der RSI unter 35 und XRP durchbricht die Unterstützung bei 1,2651 US-Dollar, könnte sich der Abwärtsdruck verstärken. Ein steigendes Volumen beim Bruch des unteren Bollinger-Bands würde das Signal zusätzlich bestätigen. In diesem Fall läge der Zielbereich zwischen 0,80 und 1,25 US-Dollar, wobei die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar in den Fokus rücken würde.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.