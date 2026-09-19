TRON wächst bei Stablecoins deutlich stärker als viele andere Netzwerke. Davon könnte auch der TRX-Kurs profitieren.

TRON baut seine Stärke aus: Wie hoch kann der TRX-Kurs steigen?

TRON baut seine Stärke aus: Wie hoch kann der TRX-Kurs steigen?

TRON hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als Blockchain für Stablecoin-Transaktionen etabliert. Besonders USDT spielt auf dem Netzwerk eine wichtige Rolle. Nun zeigt sich erneut, wie stark dieser Bereich wächst: In den vergangenen 90 Tagen ist die Stablecoin-Marktkapitalisierung auf TRON um rund 4,8 Milliarden US-Dollar gestiegen.

$4.8B in stablecoin market cap growth on TRON over the past 90 days. 💪



TRON continues to be a key payment rail for global stablecoin activity. https://t.co/3qVfbFIMYg — TRON DAO (@trondao) September 18, 2026

Damit liegt TRON klar vor den anderen großen Netzwerken. Das Wachstum fiel sogar höher aus als bei den übrigen Chains in den Top 10 zusammen. HyperEVM kam im gleichen Zeitraum auf rund 689,1 Millionen US-Dollar, Robinhood Chain auf etwa 688,7 Millionen und Arc auf rund 643,5 Millionen US-Dollar zusätzliches Stablecoin-Volumen.

Wie wirkt sich diese Entwicklung auf den TRX-Kurs aus?

TRON Struktur & Trendmix

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,3396 US-Dollar (High) und 0,3378 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3378 US-Dollar und damit leicht unter dem vorigen 4h-Schluss von 0,3383 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 32.094.707.810 US-Dollar und liefert Kontext zur relativen Gewichtung des Coins im Krypto-Markt.

Der Kurs notiert geringfügig über dem EMA-20 (0,3371 US-Dollar ) und zeigt eine Sequenz leicht tieferer Hochs bei stabilen Tiefs. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 0,3374 US-Dollar (letztes Tief), gefolgt von 0,3331 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 0,3396 US-Dollar und 0,3421 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt, ist die Marktlage neutral mit leichter bullischer Tendenz.

Momentum-Check TRON

Der RSI (14) liegt bei ca. 51,2 und signalisiert neutrales Momentum ohne Überkauft- oder Überverkauft-Bedingung. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung der Abwärtsbeschleunigung, was kurzfristig auf Stabilisierung hindeutet.

TRX Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell etwa 0,00617 US-Dollar (Upper minus Lower), was für moderate, aber begrenzte Schwankungen spricht. Der Markt befindet sich in einer engen Konsolidierungsphase mit moderatem Risikoprofil.

Kurzfristige Prognose & Fazit TRON

Die kurzfristige Prognose für TRX am 19.09.2026 bleibt neutral; der Kurs konsolidiert knapp über dem EMA-20 und zeigt keine klare Trendbeschleunigung. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,3374 US-Dollar und 0,3331 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 0,3396 US-Dollar und 0,3421 US-Dollar . Ein Ausbruch über 0,3396 US-Dollar mit Bestätigung über 0,3421 US-Dollar würde das bullische Szenario aktivieren, während ein Bruch unter 0,3331 US-Dollar stärkeren Abwärtsdruck und erhöhte Volatilität auslösen dürfte.

Bearishes Szenario

Im bearishen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 25 Prozent. Der TRX-Kurs könnte dabei in den Bereich von 0,320 bis 0,333 US-Dollar fallen. Ausgelöst würde das Szenario bei einem Schlusskurs unter 0,3374 US-Dollar, einem RSI unter 45 und einem Bruch des Fibonacci-Levels bei 0,3331 US-Dollar.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario kommt ebenfalls auf eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Hier liegt das Kursziel bei 0,342 bis 0,352 US-Dollar. Als Trigger gilt ein Schlusskurs über 0,3396 US-Dollar bei steigendem Volumen, ein RSI über 55 sowie eine Bestätigung oberhalb von 0,3421 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Mit 50 Prozent ist das neutrale Szenario derzeit am wahrscheinlichsten. TRX dürfte sich dabei in einer Spanne von 0,335 bis 0,339 US-Dollar bewegen. Voraussetzung wären ein RSI zwischen 45 und 55, Schlusskurse oberhalb des EMA-20 und ein weiterhin durchschnittliches Handelsvolumen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.