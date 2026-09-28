Das Solana-Upgrade Alpenglow geht in die nächste Testphase. Transaktionen könnten dadurch künftig innerhalb von Millisekunden finalisiert werden.

Das geplante Alpenglow-Upgrade für Solana ist inzwischen im Devnet und Testnet aktiv, wie das Entwicklerunternehmen Anza auf X bekannt gab. Mit Alpenglow soll die Finalität, also die Zeit, nach der eine Transaktion im Netzwerk als endgültig gilt, auf Solana von derzeit rund 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden sinken. Bislang stammt dieser Wert nur aus Simulationen.

Für die kürzere Bestätigungszeit wird auch die Abstimmung der Validatoren verändert. Diese sollen ihre Stimmen direkt austauschen, statt sie wie bisher als Transaktionen in den Blöcken zu hinterlegen. Bestehende Apps müssen laut Solana Foundation für Alpenglow nicht angepasst werden.

Termin für Solana-Mainnet noch offen

Einen Termin für Alpenglow auf dem Mainnet gibt es bislang nicht. Zunächst wird das Upgrade im Devnet und Testnet erprobt. Auch nach dem Mainnet-Start können zusätzliche Prüfungen bei Wallets und Krypto-Börsen die Bestätigung für Nutzer verzögern.

Alpenglow ist Teil einer größeren technischen Umstellung bei Solana. Welche weiteren Änderungen geplant sind und wie sie das Netzwerk beschleunigen sollen, lest ihr hier: Solana beschleunigt das Netzwerk – sind 100 US-Dollar jetzt drin?

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