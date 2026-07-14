Der größte Unternehmenshalter von Ethereum kauft weiter nach. Bitmine kontrolliert inzwischen rund 4,8 Prozent aller im Umlauf befindlichen ETH.

Bitmine hält Milliarden in Ethereum und steht kurz vor der Fünf-Prozent-Marke

Bitmine hält Milliarden in Ethereum und steht kurz vor der Fünf-Prozent-Marke

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine Immersion Technologies hält nun 5,77 Millionen ETH und ist der größte Unternehmenshalter von Ethereum weltweit. â³

Das Unternehmen hat seine Ethereum-Reserve um 27.801 ETH erhöht und strebt fünf Prozent des Gesamtangebots an. â³

Bitmine Immersion Technologies hat seine Ethereum-Reserve erneut aufgestockt und hält inzwischen 5,77 Millionen ETH. Damit kontrolliert das Unternehmen rund 4,8 Prozent des gesamten Ether-Angebots und ist der größte Unternehmenshalter von Ethereum weltweit. Der Bestand hat beim aktuellen Kurs einen Wert von rund 10,5 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt verfügt Bitmine über Krypto-Assets, Bargeld und weitere Beteiligungen im Gesamtwert von 11,3 Milliarden US-Dollar. Neben 5,77 Millionen ETH hält das Unternehmen 206 Bitcoin sowie 482 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren.

Ethereum als Renditetreiber

Gegenüber der Vorwoche erhöhte Bitmine seinen Bestand um 27.801 ETH. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund 96 Prozent seines Ziels erreicht, langfristig fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots zu kontrollieren.

Ein Großteil der Bestände arbeitet bereits für das Unternehmen. Rund 4,92 Millionen ETH, beziehungsweise mehr als 85 Prozent der Reserven, sind gestakt. Die aktuelle Rendite liegt laut Bitmine bei 2,70 Prozent auf Sieben-Tage-Basis. Die jährlichen Staking-Einnahmen werden auf rund 242 Millionen US-Dollar geschätzt und könnten mithilfe der MAVAN-Validierungsinfrastruktur auf etwa 284 Millionen US-Dollar steigen.

Ähnlich wie Ethereum hat auch die Aktie von Bitmine deutlich an Wert verloren / Quelle: TradingView

Trotz des massiven Treasury-Ausbaus notiert Ether weiterhin deutlich unter seinem Rekordhoch. Der Kurs liegt aktuell bei rund 1.784 US-Dollar und damit etwa 64 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 US-Dollar.

“Eine der größten Erfolgsgeschichten im Krypto-Bereich im Jahr 2026 ist der durchschlagende Erfolg des Robinhood Chain L2 Mainnets am 1. Juli, das auf Arbitrum basiert. Das Handelsvolumen hat bereits die Milliardengrenze überschritten, und Robinhood Chain verzeichnet nun ein höheres Handelsvolumen als jede andere dezentrale Börse (DEX). Dies beweist den herausragenden Nutzen und die optimale Marktanpassung von Ethereum, der zugrunde liegenden Blockchain“, erklärte Thomas Lee, Vorsitzender von Bitmine.