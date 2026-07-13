Mit frischem Kapital in Höhe von 450 Millionen US-Dollar füllt Strategy seine Kriegskasse auf. Warum das Unternehmen aber keine neuen Bitcoin gekauft hat.

Bitcoin-Käufe bleiben aus – Strategy baut Geldreserve auf drei Milliarden US-Dollar aus

Bitcoin-Käufe bleiben aus – Strategy baut Geldreserve auf drei Milliarden US-Dollar aus

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy hat in der letzten Woche keine Bitcoin gekauft und stattdessen 466,7 Millionen US-Dollar an Stammaktien verkauft. â³

Die Barreserve des Unternehmens wurde auf rund drei Milliarden US-Dollar erhöht. â³

Strategy bleibt der größte börsennotierte Bitcoin-Halter mit 843.775 BTC im Wert von etwa 53 Milliarden US-Dollar. â³

Die Aktie von Strategy ist seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent gefallen. â³

Strategy hat in der vergangenen Woche keine weiteren Bitcoin gekauft. Stattdessen verkaufte das Unternehmen von Michael Saylor rund 466,7 Millionen US-Dollar an Stammaktien und erhöhte damit seine Barreserve auf rund drei Milliarden US-Dollar. Es ist bereits die dritte Woche in Folge ohne neue Käufe und damit eine ungewöhnliche Pause für das Unternehmen um Michael Saylor

Strategy has increased its USD Reserve by $450 million. As of 7/12/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $3.0 billion in our USD Reserves. $MSTR $STRC https://t.co/OdFbjLuCTP — Michael Saylor (@saylor) July 13, 2026

Das frische Kapital stammt aus dem laufenden Aktienprogramm, über das Strategy regelmäßig neue Mittel einsammelt. Ob die Barreserve für künftige Bitcoin-Käufe oder andere Unternehmenszwecke eingesetzt wird, ließ Strategy offen.

Bitcoin bleibt Kerninvestment

Strategy bleibt mit Abstand der größte börsennotierte BTC-Halter weltweit. Das Unternehmen besitzt derzeit 843.775 Bitcoin im Wert von rund 53 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 75.476 US-Dollar je BTC. Damit hält Strategy rund vier Prozent aller jemals existierenden 21 Millionen Bitcoin.

In den vergangenen Monaten hatte Strategy nahezu im Wochentakt neue Käufe bekannt gegeben und damit regelmäßig für Aufmerksamkeit im Krypto-Markt gesorgt. Mit der aufgestockten Liquiditätsreserve könnte sich das Unternehmen jedoch Spielraum für künftige Zukäufe sichern.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 39,78 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

Aktuell notiert Bitcoin bei rund 62.670 US-Dollar und damit deutlich unter dem durchschnittlichen Einstiegspreis von Strategy. Auch die Aktie MSTR wird derzeit bei 94,64 US-Dollar gehandelt und liegt damit weiterhin klar unter ihrem Allzeithoch.

Wer jedoch vergangene Woche Bitcoin nachkaufte, war das konkurrierende Treasury-Unternehmen Strive. Es erwarb 18 BTC für rund 1,2 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 64.028 US-Dollar je Coin und hält damit insgesamt 19.900 BTC.