Die Solana ETFs verbuchen wieder Zuflüsse von knapp einer Million US-Dollar. Doch springt das positive Momentum jetzt auch auf den Kurs über?

Solana ETFs mit Zuflüssen: Steht der SOL-Kurs jetzt vor dem Ausbruch?

Solana ETFs mit Zuflüssen: Steht der SOL-Kurs jetzt vor dem Ausbruch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana ETFs verzeichnen Kapitalzuflüsse von 930.000 US-Dollar in der letzten Handelswoche. â³

Der SOL-Kurs bewegt sich aktuell zwischen 76,77 USD und 78,88 USD, mit neutraler bis leicht bärischer Marktlage. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Solana ETFs haben in der letzten Handelswoche weitere Kapitalzuflüsse verzeichnet. Nach Daten von SoSoValue belief sich der Nettozufluss auf 930.000 US-Dollar. Den größten Wochenzufluss verbuchte der Bitwise ETF BSOL mit 1,75 Millionen US-Dollar. Dahinter folgt der Fidelity ETF FSOL mit einem Wochenplus von 1,67 Millionen US-Dollar. Auf der Abflussseite steht der Grayscale Solana Trust (GSOL). Das Produkt verzeichnete in der vergangenen Handelswoche Nettoabflüsse von 2,04 Millionen US-Dollar.

Das gesamte Nettovermögen aller Solana ETFs beträgt aktuell 901 Millionen US-Dollar. Das Nettovermögensverhältnis im Vergleich zur gesamten Marktkapitalisierung von Solana liegt bei 1,99 Prozent. Seit dem Start der Produkte summieren sich die historischen Nettozuflüsse auf insgesamt 1,14 Milliarden US-Dollar. Doch kann das positive Momentum auch auf den Kurs überspringen? Wir haben SOL unter die Lupe genommen.

Solana-Kurs: Das bewegt SOL jetzt

In den letzten 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 76,77 USD (Tief) und 78,88 USD (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Aktuell schloss SOL bei 76,79 USD und liegt damit rund 1,36 USD unter dem Schlusskurs des Vortags. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 44.603.265.169 USD. Die kurzfristige Bewegung wurde von einer ausgeprägten Abwärtskerze in der letzten 4h-Periode geprägt.

Kann Solana jetzt steigen? I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (78,29 USD) und zeigt eine Abfolge leicht tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Nächste Unterstützung liegt am Bollinger-Unterband bei 76,90 USD und horizontal beim Fibonacci-Level bei 75,18 USD; unmittelbare Widerstände sind EMA-20 (78,29 USD) und das letzte Hoch bei 78,88 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Markt in einer angespannten Konsolidierungsphase

Der 14‑periodige RSI notiert bei etwa 46,80 und signalisiert ein leichtes Momentum‑Defizit ohne Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung der Abwärtsbeschleunigung, was kurzfristig Stabilisierungspotenzial erlaubt.

Du willst Solana kaufen? Über Coinbase erhältst du aktuell einen Bonus von rund 30 Euro in BTC.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 2,29 USD (Upper 79,19 USD / Lower 76,90 USD), was moderate, aber nicht extreme Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase, solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt.

Solana-Prognose: Das erwartet Investoren jetzt

Neutrales Szenario: Seitwärtsbewegung zwischen 75 und 80 US-Dollar

Das wahrscheinlichste Szenario bleibt eine Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 75 und 80 US-Dollar. Solange sich der SOL-Kurs zwischen dem Bollinger-Unterband bei 76,90 US-Dollar und der EMA-20 bei 78,29 US-Dollar bewegt, dürfte keine klare Trendrichtung entstehen. Der RSI stabilisiert sich in diesem Fall im Bereich zwischen 45 und 50. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt laut Prognose bei 45 Prozent.

Bullishes Szenario: Ausbruch über 78,88 US-Dollar

Ein positives Signal würde erst mit einem Schlusskurs oberhalb von 78,88 US-Dollar entstehen. Gelingt der Ausbruch über das jüngste Hoch und wird die Bollinger-Mitte bei rund 78,05 US-Dollar als Unterstützung bestätigt, rückt der Bereich zwischen 80 und 88 US-Dollar in den Fokus. Voraussetzung ist ein steigendes Handelsvolumen sowie ein RSI, der nachhaltig über 50 klettert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird auf 30 Prozent geschätzt.

Bärisches Szenario: Rückfall bis 68 US-Dollar möglich

Fällt Solana unter das Fibonacci-Level bei 75,18 US-Dollar, dürfte sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte der Kurs zunächst das Bollinger-Unterband bei 76,90 US-Dollar unterschreiten und anschließend den nächsten strukturellen Support im Bereich von 68 US-Dollar ansteuern. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen RSI unter 45 und nachlassendes Momentum. Die Wahrscheinlichkeit für diese Entwicklung liegt bei 25 Prozent.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.