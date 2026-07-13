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RWA-Boom nimmt Fahrt auf 

Paradigm setzt auf tokenisierte Staatsanleihen – ist das der nächste große RWA-Boom?

Paradigm investiert 5,5 Millionen US-Dollar in M1X Global. Das Startup arbeitet mit den Marshallinseln an tokenisierten Staatsanliehen, die künftig als On-Chain-Sicherheiten in regulierten Märkten eingesetzt werden sollen.

Jan-Malte Minnerup
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Das Bild zeigt eine US-Flagge, einen 100 Dollar-Schein mit Benjamin Franklin und darübergelegte Börsencharts.

Mit dem Einstieg in das Krypto-Startup M1X Global setzt die Investmentfirma Paradigm auf einen der zukunftsträchtigsten Bereiche innerhalb der Real World Assets. Das junge Unternehmen, arbeitet bereits mit den Marshallinseln zusammen und befasst sich mit der Tokenisierung von Staatsanleihen, welche als On-Chain-Sicherheiten eingesetzt werden sollen. In der von Paradigm geleiteten zweiten Finanzierungsrunde kamen insgesamt 5,5 Millionen US-Dollar zusammen. Gemeinsam mit der ersten Finanzierungsrunde aus März diesen Jahres, konnte das Unternehmen damit insgesamt 8,5 Millionen US-Dollar einsammeln.

Staatsanleihen als Onchain Sicherheit

In den traditionellen Finanzmärkten dienen Staatsanleihen in erster Linie als Sicherheiten für Finanzierungen aller Art. Diese Funktion möchte M1X Global mit ihrer ersten tokenisierten Staatsanleihe auf die On-Chain-Märkte übertragen. Der USDM1 soll dabei als Collateral, also als Sicherheit, in institutionellen Handels- und Finanzierungsprozessen hinterlegt werden können. Arjun Balaji, Partner bei Paradigm, erklärt in einer Pressemitteilung:

24/7-Märkte benötigen Sicherheiten, die rund um die Uhr bewegt werden können. USDM1 zeigt, wie Staatsanleihen nativ On-Chain ausgegeben werden können.

Da diese Einheiten direkt vom Staat ausgegeben werden, sind sie auch vollständig durch US-Treasuries abgedeckt und stellen eine direkte staatliche Schuldverpflichtung dar. Dies ist ein Ansatz, der die tokenisierten Staatsanleihen von bisherigen RWA-Produkten unterscheidet. Auch die rechtliche Struktur ist so aufgebaut, dass internationale Rechtsansprüche gegenüber dem Herausgeberland geltend gemacht werden können. Der Verzicht auf staatliche Immunität soll dabei zusätzlich für eine Stärkung der Investorenansprüche sorgen.

RWA wird zur Infrastrukturfrage

Besonders spannend wird die Herangehensweise von Global M1X in Anbetracht des schnell wachsenden RWA-Marktes. Innerhalb eines Jahres kam es hier zu einer Verzehnfachung des Marktvolumens bei Real World Assets auf inzwischen mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Dazu kommen noch einmal 300 Milliarden US-Dollar in Stablecoins, die gesondert ausgeschrieben werden.

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Derzeit sind die meisten Projekte in dem RWA-Markt so aufgebaut, dass sie immer neue Vermögenswerte auf die Blockchain bringen. Die tokenisierten Staatsanleihen stellen dabei jetzt einen neuen Entwicklungsschritt dar. Sie gehen in Richtung Marktinfrastruktur und als Collateral sollen sie aktiv in Prozessen des Finanzmarktes genutzt werden. Dies ist ein entscheidender Schritt, wenn es darum geht, dass institutionelle Marktteilnehmer die tokenisierten Produkte in bestehende Prozesse einbinden können.

Diese Hürden muss der RWA-Markt noch überwinden

Damit ein Produkt aber auch als Collateral im On-Chain-Bereich funktionieren kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Für institutionelle Adoption braucht es vor allem rechtliche Rahmenbedingungen. Es gibt zwar bereits bestehende Regulatorien für tokenisierte Assets, aber die juristische Grundlage des Marktes ist insgesamt noch eher fragmentiert. Derzeit hat jedes Land seine eigenen Gesetze und es fehlt an einer globalen Einheitlichkeit.

Neben der nicht einheitlichen Rechtslage wird die Integration in bestehende Systeme eine große Herausforderung der Zukunft für tokenisierte Staatsanleihen und den RWA-Markt insgesamt. Für eine breite institutionelle Nutzung braucht es eine Akzeptanz des Marktes. Die derzeitige Geschwindigkeit, mit der sich der RWA-Markt entwickelt, erhöht jedoch den Druck auf traditionelle Marktteilnehmer. Sollten tokenisierte Staatsanleihen künftig tatsächlich als Collateral in regulierten Märkten genutzt werden können, dürfte es für institutionelle Marktteilnehmer schwer werden, diesen Bereich dauerhaft zu ignorieren.

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