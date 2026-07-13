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Nach Verzehnfachung 

Bitcoin-Wal bewegt plötzlich 188 Millionen US-Dollar nach 8 Jahren

Ein Bitcoin-Wal bewegt nach fast acht Jahren 2.931 BTC im Wert von 188 Millionen US-Dollar. Der Grund für den Transfer ist bislang unklar.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt einen Wal

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein Wal taucht wieder auf

Eine seit fast acht Jahren inaktive Bitcoin Wallet hat am gestrigen 12. Juli erstmals wieder eine Transaktion durchgeführt. Nach Angaben von Onchain Lens, wurden 2.931 Bitcoin im Wert von rund 188 Millionen US-Dollar an eine neue, bislang nicht gekennzeichnete Adresse übertragen.

Die empfangende Wallet hat die Bitcoin seitdem nicht weiter bewegt. Weshalb die Bestände transferiert wurden, ist bislang nicht bekannt.

Verkaufen die Bitcoin-Wale?

Zuletzt war das Wallet am 23. Oktober 2018 aktiv. Damals notierte Bitcoin bei rund 6.475 US-Dollar. Seitdem hat sich der Wert der Bestände nahezu verzehnfacht. Solche Transfers werden am Markt häufig aufmerksam verfolgt, da sie mitunter einem späteren Verkauf vorausgehen können. Ob das auch in diesem Fall zutrifft, bleibt allerdings offen.

Bereits während der Rekordstände von Bitcoin im vergangenen Jahr wurden mehrfach lange inaktive Wallets reaktiviert. Besonders auffällig war eine Transaktion im Juli 2025. Damals bewegte ein Wal Bitcoin im Wert von mehr als 8,7 Milliarden US-Dollar, nachdem die Bestände zuvor 14 Jahre lang unangetastet geblieben waren.

Bestände der Wale zuletzt gestiegen

Ob hinter der aktuellen Bewegung ebenfalls eine Verkaufsabsicht oder lediglich eine interne Umstrukturierung der Bestände steckt, lässt sich anhand der Blockchain-Daten nicht feststellen.

Doch laut den neuesten Daten gibt es keinen Grund zur Panik vor Massenverkäufen durch die Wale. Die Bestände der 1.000+ BTC-Wallets sind zuletzt kontinuierlich gestiegen. Diese Entwicklung gilt im Markt typischerweise als Indikator dafür, dass institutionelle Akteure und vermögende Privatinvestoren wieder verstärkt Positionen aufbauen.

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