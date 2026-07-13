App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Wechsle zu Kraken
Zu Kraken wechseln & 1 Mio. € gewinnen.
2,00 T
Hyperliquid-Kurs57,31 -2.33%
Bitcoin-Kurs55.111,72 -1.43%
Ethereum-Kurs1.564,13 -0.56%
XRP-Kurs0,945868 -1.08%
BNB-Kurs499,00 -0.44%
Hyperliquid-Kurs57,31 -2.33%
Solana-Kurs67,03 0.02%
TRON-Kurs0,288840 0.02%
Dogecoin-Kurs0,063393 -0.70%
Cardano-Kurs0,140237 -2.22%
Zcash-Kurs457,28 0.68%
Chainlink-Kurs6,98 -0.07%
Pi Network-Kurs0,075896 -10.75%
Marktupdate 

Nach US-Angriff auf Iran: Warum Bitcoin plötzlich zum Gewinner wird

Die jüngsten US-Angriffe auf den Iran sorgen an den Finanzmärkten für deutliche Ausschläge. Öl steigt, Gold und Aktien geraten unter Druck. Bitcoin hält sich dagegen erstaunlich stabil.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze vor Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin trotzt dem Iran-Krieg

Neue Militärschläge der USA gegen Ziele im Iran haben an den internationalen Finanzmärkten deutliche Spuren hinterlassen. Der Ölpreis stieg deutlich, Gold geriet unter Druck und auch Aktien sowie Staatsanleihen gaben nach. Ausgerechnet Bitcoin zeigte sich davon jedoch weitgehend unbeeindruckt.

Die größte Kryptowährung notierte zum Wochenstart bei knapp unter 63.000 US-Dollar. Damit lag der Kurs auf Tagessicht leicht im Minus, im Wochenvergleich steht jedoch weiterhin ein Plus von rund zwei Prozent. Auch Ether bewegte sich kaum und hielt sich bei etwa 1.800 US-Dollar.

Bitcoin steigt, doch klassische Märkte reagieren deutlich stärker

Auslöser der Marktbewegungen waren die jüngsten Angriffe der USA auf iranische Ziele. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch widersprüchliche Angaben zur Straße von Hormus. Über die wichtige Schifffahrtsroute wird normalerweise rund ein Fünftel des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls verschifft. Entsprechend stieg der Preis für Rohöl um vier Prozent auf mehr als 79 US-Dollar pro Barrel.

Das Bild zeigt den Ölpreis.
Der Ölpreis steigt wieder I Quelle: tradingeconomics

An den Anleihemärkten stiegen die Renditen ebenfalls. Hintergrund sind Erwartungen, dass höhere Energiepreise den Inflationsdruck verstärken und die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs länger beibehalten könnte. Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung im Juni geht zudem hervor, dass einzelne Notenbanker sogar weitere Zinserhöhungen diskutiert hatten.

Lest auch
Schulden und Geldpolitik Eine Billion US-Dollar Zinslast durch Schulden: Ist Bitcoin der Ausweg?

Neue Impulse für den Bitcoin-Kurs

Nach der überraschenden Gelassenheit des Krypto-Markts rücken nun die anstehenden Konjunkturdaten in den Fokus. Am morgigen Dienstag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Inflationsdaten für Juni. Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerungsrate von 4,2 auf 3,9 Prozent. Die Zahlen dürften maßgeblich beeinflussen, wie die Märkte die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank einschätzen.

Im weiteren Wochenverlauf folgen der US-Erzeugerpreisindex, die Einzelhandelsumsätze sowie neue Verbraucherpreisdaten aus Europa. Gleichzeitig startet in den USA die Berichtssaison mit Quartalszahlen großer Banken wie JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America und Citigroup. Auch die erste Anhörung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh vor dem US-Kongress könnte für Bewegung an den Finanzmärkten sorgen.

Was das alles für Bitcoin bedeutet, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD, spricht bei einer Krypto-Veranstaltung vor einem roten Hintergrund mit SPD-Logo.
"Bitcoin-Investoren müssen sich wehren"Lars Klingbeil legt die Schlinge um den Hals der Bitcoin-Investoren – das sagt BTC-ECHO
Das Bild zeigt Christine Lagarde
Bargeld der ZukunftWie gefährlich wird der digitale Euro wirklich? Ein Experte ordnet ein
Audiera
2,29
15.33%
DeXe
40,48
14.06%
ADI
6,18
8.19%
Pump.fun
0,001321
8.17%
Worldcoin
0,365401
4.11%
Bitget Token
1,44
3.27%
POL (ex-MATIC)
0,071337
2.50%
NEAR Protocol
1,67
1.77%
Avalanche
5,68
1.71%
Monero
289,22
1.10%
Pi Network
0,075896
-10.75%
Lighter
2,10
-9.54%
Arbitrum
0,081096
-5.84%
MemeCore
1,06
-3.64%
Uniswap
3,08
-3.25%
Bitcoin Cash
207,46
-3.11%
Rain
0,012528
-3.06%
Internet Computer
1,93
-2.94%
Aave
82,89
-2.91%
Filecoin
0,668903
-2.67%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren