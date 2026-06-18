Während das Sentiment weiter auf Bärenmarkt-Niveau verharrt, nutzen Bitcoin-Wale die derzeitige Kursflaute für den Ausbau ihrer Positionen.

Bitcoin-Wale steigen wieder ein: Akkumulation erreicht 3-Monats-Hoch

Bitcoin-Wale steigen wieder ein: Akkumulation erreicht 3-Monats-Hoch

On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass Bitcoin-Wale ihre monatelange Verkaufsphase beendet haben. Laut Daten von Santiment halten Adressen mit mehr als 1.000 BTC inzwischen rund 7,17 Mio. Bitcoin. Das entspricht dem höchsten Stand seit März und signalisiert eine spürbare Rückkehr zur Akkumulation im Segment der Großinvestoren.

Wal-Adressen kehren auf die Käuferseite zurück

Nachdem Großinvestoren über mehrere Monate hinweg ihre Bestände reduziert hatten, hat sich das Bild nun gedreht. Die Bestände der 1.000+ BTC-Wallets sind zuletzt kontinuierlich gestiegen. Diese Entwicklung gilt im Markt typischerweise als Indikator dafür, dass institutionelle Akteure und vermögende Privatinvestoren wieder verstärkt Positionen aufbauen.

Besonders relevant ist dabei die Dynamik: Der Anstieg erfolgte nicht abrupt, sondern schrittweise über mehrere Wochen. Das spricht eher für eine strategische Akkumulation als für kurzfristige Spekulation.

Sentiment weiter im Keller

Gleichzeitig signalisiert der Crypto Fear and Greed Index aktuell mit einem Wert von 15 weiter “extreme Angst” unter Anlegern und damit ein deutlich gegenteiliges Bild zur Akkumulation der Bitcoin-Wale. Während der Markt von starker Verunsicherung und ausgeprägtem Risk-off-Verhalten bei Kleinanlegern geprägt ist, deuten die steigenden Bestände großer Wallets darauf hin, dass größere Marktteilnehmer diese Phase eher zum Positionsaufbau nutzen.

Dieses Auseinanderlaufen von Sentiment und On-Chain-Daten wird häufig als konträrer Indikator interpretiert: Während breite Marktstimmung oft erst in der Nähe von lokalen Tiefs extrem pessimistisch wird, bauen erfahrene oder institutionell geprägte Investoren in solchen Phasen eher langfristige Positionen auf.

Auch das Debut des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh kann dem Krypto-Markt derweil nicht nach oben verhelfen.