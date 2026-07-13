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KI-Aktien im Wettbewerb mit Krypto 

SK Hynix stürzt nach Nasdaq-Debüt ab – was Krypto-Anleger darüber wissen müssen

Freitag die Euphorie, Montag der Absturz. SK Hynix feierte den zweitgrößten Börsengang der Geschichte und brach drei Tage später um 15,4 Prozent ein. Hinter dem Kurssturz steckt mehr als bloße Gewinnmitnahmen.

Ludwig Schlick
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Das Bild zeigt SK Hynix vor einem Chart-Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | SK Hynix ist nach einem spektakulären Börsengang stark gefallen

Am 10. Juli 2026 debütierte SK Hynix an der Nasdaq. Die ADRs stiegen um 13 Prozent, das Unternehmen sammelte 26,5 Milliarden US-Dollar ein – siebenmal überzeichnet. Es war der größte Börsengang eines ausländischen Unternehmens an der Wall Street noch vor Alibaba (22 Milliarden US-Dollar). Doch nur drei Tage später brach die Aktie um 15,4 Prozent ein. Der größte Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte. Samsung Electronics fiel gleichzeitig um fast elf Prozent. Der koreanische Leitindex Kospi verlor neun Prozent und löste den siebten Circuit Breaker des Jahres aus.

SK Hynix erlebte zwei Einbrüche – 36,6 Prozent vom Hoch und 15,4 Prozent am 13. Juli I Quelle: TradingView

Was SK Hynix macht und warum die Welt zuschaut

SK Hynix ist der zweitgrößte Speicherchip-Hersteller der Welt, gegründet 1983 in Südkorea. Das Unternehmen produziert DRAM- und NAND-Flash-Speicher sowie High Bandwidth Memory, kurz HBM, eben den Chip, der das Rückgrat moderner KI-Systeme bildet. Ohne HBM kann kein Rechenzentrum Sprachmodelle in der notwendigen Geschwindigkeit betreiben. Laut SEC-Einreichung hält SK Hynix einen Marktanteil von 56,4 Prozent im globalen HBM-Segment, während Samsung und Micron Technology jeweils nur auf 21 Prozent kommen. Zu den größten Kunden zählen Nvidia und Apple.

Die Zahlen sprechen für sich: Der Jahresumsatz verdreifachte sich zwischen 2023 und 2025 auf rund 65 Milliarden US-Dollar, für 2026 erwarten von LSEG befragte Analysten mehr als 235 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge lag im ersten Quartal 2026 bei 72 Prozent.

Im Juni löste SK Hynix Samsung nach 25 Jahren ununterbrochener Führung als wertvollstes Börsenunternehmen Südkoreas ab. Daniel Newman, CEO der Futurum Group, brachte das Grundproblem des Sektors auf den Punkt: “So verhalten sich Speicherchips in jedem Megazyklus oder Superzyklus. Das Problem ist, sie fallen immer stark.”

Nasdaq-Triumph und der Morgen danach

Der Absturz vom Montag hat einen konkreten Auslöser: Korea Investment & Securities senkte die Gewinnprognose für das zweite Quartal auf 60,4 Billionen Won, rund acht Prozent unter dem Marktkonsens von 65 Billionen Won, weil die Preisentwicklungen im HBM4-Segment schwächer ausfielen als erwartet. Anleger hatten mit stärkerem Wachstum bei den nächsten Generation Hochleistungsspeichern gerechnet.

Hinzu kommen Gewinnmitnahmen nach einer Rally von rund 700 Prozent im Jahresverlauf sowie Unsicherheit über die künftige Bewertungsrelation zwischen der Seoul-Aktie und den neuen Nasdaq-ADRs. Das Debüt hat faktisch einen zweiten Referenzkurs geschaffen, und wie beide Notierungen zueinander bewertet werden sollen, ist bislang unklar.

Korea auf Pump: Das schleichende Risiko

Hinter dem Kurssturz steckt zudem ein strukturelles Problem, das über SK Hynix weit hinausgeht. Südkoreas fünf größte Geschäftsbanken haben im ersten Halbjahr 2026 bereits über 85 Prozent ihrer jährlichen Obergrenzen für Haushaltskredite aufgebraucht, obwohl die Deckelung ein jährliches Wachstum von maximal 1,5 Prozent vorsieht. In absoluten Zahlen steigerten die Banken ihre Haushaltskredite um 3,69 Billionen Won aus einem kombinierten Jahreslimit von 4,33 Billionen Won.

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Ein erheblicher Teil dieser Kredite floss direkt in Aktienkäufe, was das Muster vom Montag erklärt: Koreanische Privatanleger kauften für 8,2 Billionen Won Aktien, während ausländische Investoren netto 4,6 Billionen Won abzogen. Mindestens zwei Banken haben ihre Jahresziele bereits überschritten, weshalb Marktbeobachter für das zweite Halbjahr einen harten Kredit-Cliff erwarten, da die Banken neue Vergaben einschränken und Rückzahlungen priorisieren müssen. Laut einem von Börse Global zitierten Bericht von Capital Economics habe es vergleichbare Ausverkäufe am Kospi zuletzt nur während der Asienkrise, der Dotcom-Blase und der Finanzkrise 2008 gegeben.

Was Krypto-Anleger jetzt wissen sollten

Der KI-Boom und der Krypto-Markt konkurrieren um dasselbe spekulative Kapital. Der Philadelphia Semiconductor Index legte in der ersten Jahreshälfte 2026 um 102 Prozent zu, während Bitcoin im selben Zeitraum 33 Prozent verlor. Ein siebenfach überzeichneter 26,5-Milliarden-Dollar-Börsengang zieht Kapital aus dem Markt, das anderswo fehlt.

Gleichzeitig öffnet sich die Grenze zwischen KI-Aktien und Krypto. Bereits am Tag des Nasdaq-Debüts bot Telegram Wallet über die xStocks-Plattform Zugang zu tokenisierten SK Hynix-Aktien für über 150 Millionen Nutzer. Solana ermöglicht den Kauf über Backpack und Ondo Finance. Binance listete heute tokenisierte SK Hynix-Wertpapiere unter dem Ticker SKHYB.

Platzt die kreditfinanzierte Aktienblase in Seoul, droht ein Deleveraging, das nicht auf Korea beschränkt bleibt und Risikoanlagen weltweit, Bitcoin eingeschlossen, treffen würde. Ob der heutige Flash Crash ein gesunder Rücksetzer nach einer 700-prozentigen Rally ist oder der Beginn einer breiteren Neubewertung, zeigen die Quartalszahlen Ende Juli.

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