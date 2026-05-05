ETFs drehen auf: Startet Bitcoin jetzt durch?

Kaum erobert Bitcoin die 80.000-Dollarmarke zurück, da klingeln auch wieder die Kassen im ETF-Geschäft. Steht der “Krypto-Frühling” vor der Tür?

Nicht nur der Bitcoin-Kurs nahm zuletzt mit einem Anstieg über die 80.000-Dollarmarke wieder Fahrt auf. Begleitet wurde der jüngste Aufwärtstrend von Nettozuflüssen bei den Spot Bitcoin ETFs in Höhe von 532,21 Millionen US-Dollar zum Wochenstart. Das zeigen Daten von SoSoValue.

Den größten Anteil daran verbucht erneut der iShares Bitcoin Trust von BlackRock mit rund 335,49 Millionen US-Dollar. Es folgt der Wise Origin Bitcoin Fund von Fidelity mit 184,57 Millionen US-Dollar. Der Bitcoin-ETF von Morgan Stanley verzeichnete ebenfalls Zuflüsse in Höhe von 12,16 Millionen US-Dollar, während andere Produkte keine neuen Mittel verbuchten.

Die aktuellen Zahlen setzen eine mehrtägige Phase mit positiven Kapitalbewegungen fort. Am Freitag lagen die Zuflüsse bei rund 629,73 Millionen US-Dollar, nachdem zuvor mehrere Tage mit Abflüssen von insgesamt rund 490 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden.

Kommt jetzt der Krypto-Frühling?

Für Rückenwind sorgen einerseits Entspannungssignale nach der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Zudem blicken Anleger auf neue US-Wirtschaftsdaten wie den Arbeitsmarktbericht und die Non-Farm-Payrolls. Auch Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Zinspolitik stehen an.

Die Ethereum Spot ETFs verzeichnen ebenfalls wieder Zuflüsse. Am Montag lagen diese bei rund 61,29 Millionen US-Dollar, nachdem bereits am Freitag etwa 101 Millionen US-Dollar in die Produkte geflossen waren. Tom Lee, Chairman des Ethereum-Treasury-Unternehmens Bitmine, spricht bereits von einem Krypto-Frühling. Mehr dazu hier: Größte Ethereum Treasury der Welt: Bitmine meldet Bestände von 5,18 Millionen Ether

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