BNB Chain sieht in AI Agenten die Zukunft und entwickelt eine neue Blockchain Lösung, um sich frühzeitig im Markt zu positionieren. Geplant ist ein Datendurchsatz, größer als der von Visa.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… BNB Chain entwickelt eine neue Hochleistungs-Blockchain für KI-Trading und High-Frequency-Handel. â³

Die Architektur soll über 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und unter 50 Millisekunden Vorbestätigung bieten. â³

Ein erstes Testnet ist für Ende 2026 geplant, das Mainnet folgt Anfang 2027.

Die neue Lösung zielt darauf ab, autonom agierende AI Agents zu unterstützen und das Mempool-Risiko zu minimieren.

Die BNB Chain plant eine neue Hochleistungs-Blockchain für autonome AI Agents und den High-Frequency-Handel. Das Binance-Netzwerk möchte damit einen schnelleren Datendurchlauf erreichen und sich auf den erwarteten On-Chain-Agenten-Boom vorbereiten. Dazu soll die neue Layer-1-Architektur mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können und eine Vorbestätigung in unter 50 Millisekunden durchführen. Die finale Transaktionsbestätigung wird der Roadmap nach künftig weniger als eine Sekunde betragen. Wenn die Ziele erreicht werden, würde die neue Architektur in eine Größenordnung vorstoßen, die selbst klassische Zahlungsnetzwerke wie Visa übertrifft. Ein erstes Testnet ist dabei bereits für Ende 2026 geplant. Das Mainnet soll Anfang 2027 folgen.

Mehr Geschwindigkeit, weniger Mempool-Risiko

Um die angestrebten Leistungswerte zu erreichen, setzt die BNB Chain auf tiefgreifende Änderungen in der Transaktionsverarbeitung. Dazu will das Netzwerk bei der neuen Architektur auf einen öffentlichen Mempool verzichten. Die Transaktionen sollen stattdessen über TxStream direkt zum Block Leader übertragen werden. Dadurch soll die Wartezeit sinken und das Risiko verringert werden, dass ausstehende Transaktionen im Mempool ausgelesen und für Front-Running oder MEV-Strategien genutzt werden.

Für die schnelle Transaktionsgeschwindigkeit ist entscheidend, in welcher Reihenfolge die Anfragen ausgeführt werden. Daher plant die BNB Chain für ihre neue Layer-1 Lösung mit einer Priority Lane. Diese ist für kritische Transaktionen wie Liquidationen reserviert, die auf eine besonders schnelle Verarbeitung angewiesen sind.

BNB Chain setzt auf autonome Agenten

Der zweite Schwerpunkt liegt auf den AI Agents. Dabei handelt es sich um Systeme, die eigenständig On-Chain Aktionen ausführen können. Die bisherige BNB-Infrastruktur ist für den dafür benötigten Datendurchsatz allerdings nicht ausgelegt. Mit der neuen Layer-1-Blockchain positioniert sich BNB Chain damit strategisch auf einen möglichen Wandel mit vermehrt automatisierten On-Chain-Prozessen.