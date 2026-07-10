Mit DAC8 müssen Börsen seit diesem Jahr Transaktionsdaten an die Steuerbehörden melden. Das Finanzamt bekommt damit einen deutlich besseren Blick auf deine Krypto-Aktivitäten.

Ein typisches Krypto-Portfolio mit mehreren Wallets, Börsen und DEXs kann schnell Hunderte Transaktionen umfassen. Dazu kommen oft noch Airdrops, Staking-Rewards und Perpetual Trades und auf einmal ist die Verwirrung groß. Selbst Anleger, die ihre Steuern korrekt erklären möchten, verlieren dabei leicht den Überblick. Bisher konnte man darauf hoffen, dass auch das Finanzamt in diesem Blockchain-Dschungel kaum durchblickt. Doch das hat mit DAC8 nun ein Ende.

Was ist DAC8?

DAC8 ist keine neue Krypto-Steuer, sondern die achte Erweiterung der europäischen Amtshilferichtlinie. Sie reguliert, welche Informationen Steuerbehörden erhalten und zwischen den EU-Staaten austauschen können. Seit dem 1. Januar dieses Jahres müssen Krypto-Dienstleister Informationen über meldepflichtige Nutzer und Transaktionen sammeln.

Die Steuererklärung für 2025, deren reguläre Abgabefrist am 31. Juli 2026 endet, wird also noch nicht mit den ersten DAC8-Meldungen abgeglichen. Die Datensammlung läuft aber bereits trotzdem. Wer 2026 gehandelt hat und noch handelt, sollte deshalb nicht erst im kommenden Sommer versuchen, seine Historie zu rekonstruieren, sondern sich bereits jetzt darum kümmern.

Was das Finanzamt künftig erfährt

Krypto-Dienstleister erfassen die steuerliche Ansässigkeit ihrer Nutzer und melden deren Handelsaktivitäten sowie Transfers. Dabei werden Beträge, Mengen und die Zahl der Vorgänge aufgeschlüsselt.

Egal ob du Coins gegen Fiat verkaufst oder gegen andere Kryptowährungen tauschst, dein Anbieter kann diese Aktivitäten in seiner Jahresmeldung erfassen. Dasselbe gilt für Überweisungen von Coins einer Börse auf eine externe Wallet und umgekehrt. Das Finanzamt erhält dadurch zwar keinen fertigen Steuerbericht, es bekommt aber Vergleichsdaten.

Besonders heikel wird es, wenn eine Börse ein hohes Verkaufsvolumen meldet, in der Steuererklärung jedoch keine entsprechenden Vorgänge auftauchen. Das kann Rückfragen des Finanzamts auslösen. Woher stammen die Coins? Wann wurden sie angeschafft? Handelte es sich bei einer Auszahlung um einen Verkauf oder um einen Transfer auf eine eigene Wallet? Schon eine Abweichung kann damit weitere Prüfungen auslösen.

Diese Steuerfallen bleiben

Obwohl DAC8 umfangreiche Daten sammelt, nimmt es Anlegern nicht die Steuerarbeit ab. Eine Börse kennt oft nur einen Ausschnitt der gesamten Historie. Sie weiß nicht, zu welchem Preis Coins auf einer anderen Plattform gekauft wurden, oder wem eine externe Wallet gehört.

Besonders fehleranfällig sind Krypto-zu-Krypto-Trades. Wer Bitcoin gegen einen Altcoin oder Stablecoin tauscht, kann dadurch bereits eine steuerlich relevante Veräußerung auslösen. Überträge zwischen eigenen Wallets sind dagegen keine Verkäufe. Ohne eine saubere Dokumentation kann ein solcher Vorgang in der Steuer dennoch falsch eingeordnet werden.

Auch die Haltefrist bleibt entscheidend. Gewinne aus direkten Krypto-Verkäufen im Privatvermögen sind nach mehr als einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Erfolgt der Verkauf früher, greift allerdings der persönliche Einkommensteuersatz. Mining, Staking und Lending folgen anderen Steuerregeln. Bei Perpetuals und Derivaten gelten je nach Produkt ebenfalls unterschiedliche Vorgaben. Für private Veräußerungsgeschäfte gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro. Wird sie überschritten, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig.

Falls du unsicher bist, ob deine Swaps, Rewards oder Verkäufe steuerlich relevant sind, lohnt sich ein Blick in den kostenlosen Krypto-Steuerguide 2026 von BTC-ECHO und Blockpit. Dieser führt dich Schritt für Schritt durch Haltefrist, Freigrenzen, Dokumentation und Steuererklärung.

Es geht auch einfacher

Wer Ordnung in den Blockchain-Dschungel bringen möchte, kann seine Transaktionshistorie mit Blockpit auch automatisiert zusammenführen. Blockpit unterstützt dabei diverse Börsen und Wallets. So hilft dir Blockpit bei der Steuererklärung:

1. Genutzte Börsen, Wallets und Blockchains verbinden

2. Transaktionen per Schnittstelle oder CSV importieren

3. Datenlücken kontrollieren

4. Steuerbericht erstellen lassen



Das Portfolio-Tracking lässt sich außerdem kostenlos nutzen. Die Plattform prüft dabei die importierten Daten auf mögliche Lücken und Auffälligkeiten. So fallen mögliche Datenfehler auf, bevor der Steuerbericht erstellt wird. Blockpit allein ersetzt natürlich keine individuelle Steuerberatung. Die Software kann aber aus verstreuten Daten eine nachvollziehbare Historie machen. Und das wird umso wichtiger, sobald das Finanzamt selbst über umfassende Vergleichsdaten verfügt.

Bevor das Finanzamt Fragen stellt

DAC8 ist für ehrliche Anleger kein Grund zur Panik. Die neue Transparenz macht jedoch klar, dass Schätzungen, verlorene Excel-Dateien und gekreuzte Finger keine belastbare Steuerstrategie sind.

Sorge deshalb dafür, dass deine eigene Transaktionshistorie mindestens so vollständig ist wie die Daten, die künftig beim Finanzamt landen.

Über die BTC-ECHO Aktionsseite erhältst du jetzt 15 Prozent Rabatt auf deinen ersten Blockpit-Steuerbericht. Importiere deine Transaktionen, prüfe deine Historie und bereite deine Krypto-Steuer vor – am besten vor der Abgabefrist vom 31. Juli.

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