App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.08 T $
Bitcoin-Kurs87,927.00 $-2.00%
Ethereum-Kurs2,904.49 $-3.17%
XRP-Kurs1.89 $-0.33%
BNB-Kurs869.79 $-2.52%
Solana-Kurs126.94 $-0.31%
TRON-Kurs0.297789 $0.13%
Dogecoin-Kurs0.122423 $-1.17%
Cardano-Kurs0.350487 $-0.36%
Zcash-Kurs357.23 $3.11%
Hyperliquid-Kurs20.78 $-2.95%
Chainlink-Kurs12.04 $-1.75%
Die Hintergründe 

Tokenisierungspläne der New York Stock Exchange: Ist das der Todesstoß für Krypto?

Bullen feiern die Nachricht als Ritterschlag – für Bären hingegen verliert Krypto damit seine letzte Daseinsberechtigung. Das steckt wirklich hinter den Plänen der Börse.

Johannes Dexl
Teilen
Ethereum-Kurs2,904.49 $-3.17 %
Bitcoin kaufen
Mann an seinem Arbeitsplatz auf dem Parkett der New Yorker Börse schaut auf Monitor

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Market Maker Michael Pistillo an seinem Arbeitsplatz auf dem Parkett der New Yorker Börse

In diesem Artikel erfährst du:

  • Die Hintergründe der Tokenisierungsplattform
  • Weshalb Hyperliquid besonders stark betroffen ist
  • Welche Krypto-Projekte davon profitieren könnten
  • Was die Meldung für Ethereum und Solana bedeutet

Die New York Stock Exchange greift nach einem Versprechen, das bislang fest mit dem Krypto-Markt verbunden war: Tokenisierte Aktien und Fonds, 24/7-Handel, schnelleres Settlement und Funding über Stablecoins: Das Tech-Upgrade könnte nicht nur die Spielregeln für On-Chain-Handel, Perp DEXs und den RWA-Sektor stark verschieben, sondern den raison d’être für den gesamten Smart-Contract-Sektor eliminieren. Das Argument der Bären: Die rund um die Uhr verfügbare Handelbarkeit war einer der Vorzüge der Krypto-Branche. Wenn auch traditionellen Börsen dies nun über eine private DTL-Infrastruktur anbieten, ist der Sinn von Ethereum und Co. dahin. Doch ist es wirklich so einfach?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine goldene Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der bunte Ethereum-Finanzcharts und -Grafiken anzeigt.
KursanalyseEthereum-Prognose: Der Fehlausbruch hat Spuren hinterlassen
Eine goldene XRP-Münze mit dem Ripple-Logo und einer Weltkarte ruht auf einer dunklen Oberfläche, die von roten Finanzdiagrammlinien beleuchtet wird.
Ripple Coin im FokusXRP-Kurs bricht unter 2 US-Dollar – steht jetzt alles auf der Kippe?
Eine Solana und eine Ethereum-Münze sind vor einem Schreiben des Finanzamtes zu sehen, das über die zu zahlenden Steuern informiert.
Krypto-SteuerSteuerfalle Staking: Diese Fehler kosten dich viel Geld
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Canton
0.146817 $
17.69%
MYX Finance
6.08 $
16.71%
HTX DAO
0.000002 $
4.35%
Midnight
0.061285 $
3.32%
Zcash
357.23 $
3.11%
POL (ex-MATIC)
0.133363 $
2.80%
Render
1.96 $
2.59%
Sky
0.063544 $
2.37%
Uniswap
4.84 $
2.14%
Rain
0.008792 $
1.78%
Provenance Blockchain
0.025069 $
-10.49%
Ethena
0.172584 $
-4.81%
MemeCore
1.58 $
-3.59%
Wrapped Beacon ETH
3,159.88 $
-3.22%
Kelp DAO Restaked ETH
3,085.93 $
-3.22%
Ethereum
2,904.49 $
-3.17%
Wrapped stETH
3,558.51 $
-3.13%
Wrapped eETH
3,154.12 $
-3.13%
WETH
2,903.11 $
-3.12%
Rocket Pool ETH
3,356.67 $
-3.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren