In diesem Artikel erfährst du:
- Die Hintergründe der Tokenisierungsplattform
- Weshalb Hyperliquid besonders stark betroffen ist
- Welche Krypto-Projekte davon profitieren könnten
- Was die Meldung für Ethereum und Solana bedeutet
Die New York Stock Exchange greift nach einem Versprechen, das bislang fest mit dem Krypto-Markt verbunden war: Tokenisierte Aktien und Fonds, 24/7-Handel, schnelleres Settlement und Funding über Stablecoins: Das Tech-Upgrade könnte nicht nur die Spielregeln für On-Chain-Handel, Perp DEXs und den RWA-Sektor stark verschieben, sondern den raison d’être für den gesamten Smart-Contract-Sektor eliminieren. Das Argument der Bären: Die rund um die Uhr verfügbare Handelbarkeit war einer der Vorzüge der Krypto-Branche. Wenn auch traditionellen Börsen dies nun über eine private DTL-Infrastruktur anbieten, ist der Sinn von Ethereum und Co. dahin. Doch ist es wirklich so einfach?
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden