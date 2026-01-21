Bullen feiern die Nachricht als Ritterschlag – für Bären hingegen verliert Krypto damit seine letzte Daseinsberechtigung. Das steckt wirklich hinter den Plänen der Börse.

Tokenisierungspläne der New York Stock Exchange: Ist das der Todesstoß für Krypto?

In diesem Artikel erfährst du: Die Hintergründe der Tokenisierungsplattform

Weshalb Hyperliquid besonders stark betroffen ist

Welche Krypto-Projekte davon profitieren könnten

Was die Meldung für Ethereum und Solana bedeutet

Die New York Stock Exchange greift nach einem Versprechen, das bislang fest mit dem Krypto-Markt verbunden war: Tokenisierte Aktien und Fonds, 24/7-Handel, schnelleres Settlement und Funding über Stablecoins: Das Tech-Upgrade könnte nicht nur die Spielregeln für On-Chain-Handel, Perp DEXs und den RWA-Sektor stark verschieben, sondern den raison d’être für den gesamten Smart-Contract-Sektor eliminieren. Das Argument der Bären: Die rund um die Uhr verfügbare Handelbarkeit war einer der Vorzüge der Krypto-Branche. Wenn auch traditionellen Börsen dies nun über eine private DTL-Infrastruktur anbieten, ist der Sinn von Ethereum und Co. dahin. Doch ist es wirklich so einfach?

