Riot Platforms hat im ersten Quartal mehr als doppelt so viele Bitcoin verkauft wie neu produziert. Für viele Anleger ist das ein Warnsignal. Bei Riot richtet sich der Blick jedoch auf eine andere Entwicklung.

Bitcoin Miner verfolgen meist ein recht einfaches Ziel: möglichst viele Coins produzieren und die eigenen Bestände ausbauen. Riot Platforms hat zuletzt den gegenteiligen Weg eingeschlagen. Das Unternehmen hat Tausende Bitcoin verkauft. Die Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Jahres zeigen jedoch ein spannendes Ergebnis. Gleichzeitig machen sie deutlich, woran sich die Bewertung des Unternehmens künftig entscheiden dürfte.

Mehr Bitcoin verkauft als geschürft

Anfang April hat Riot den Verkauf von 3.778 Bitcoin gemeldet. Im gleichen Zeitraum hat das Unternehmen lediglich 1.473 BTC “produziert”. Damit hat Riot mehr als doppelt so viele Bitcoin verkauft wie im Quartal neu hinzugekommen sind. Für einen klassischen Miner wäre das ein ungewöhnlicher Schritt der bei den Aktieninhabern Angst und Verwirrung auslösen würde.

Denn viele Wettbewerber verfolgen seit Jahren eine andere Strategie. Sie versuchen, ihre Bestände möglichst lange zu halten und zusätzliche Bitcoin in die Bilanz aufzunehmen. Die Hoffnung dahinter ist klar: Steigt der Bitcoin-Kurs langfristig weiter, erhöht sich auch der Wert dieser Reserven.

Doch Riot geht inzwischen einen anderen Weg: Das Unternehmen betrachtet seine Bitcoin-Bestände nicht mehr ausschließlich als langfristigen Vermögenswert. Die Coins dienen zunehmend als Finanzierungsquelle für neue Investitionen. Wer Bitcoin verkauft, verzichtet auf mögliche Kursgewinne in der Zukunft. Gleichzeitig entsteht Kapital, das sofort für den Ausbau neuer Geschäftsbereiche eingesetzt werden kann. Das scheint derzeit die Priorität des Unternehmens zu sein.

Miner stehen unter Druck

Riot gehört weiterhin zu den größten Bitcoin Minern Nordamerikas. Das Unternehmen betreibt Standorte in Texas und Kentucky und verfügt über eine installierte Mining-Kapazität von 42,5 Exahash pro Sekunde. Die Größe allein schützt jedoch nicht vor den Herausforderungen des Mining-Geschäfts.

Die Einnahmen eines Miners hängen von mehreren Faktoren ab, die sich nur begrenzt kontrollieren lassen. Dazu gehören der Bitcoin-Kurs, die Stromkosten und die sogenannte Netzwerk-Schwierigkeit. Steigt die Konkurrenz im Netzwerk, sinkt der Anteil der einzelnen Teilnehmer an den ausgeschütteten Bitcoin-Belohnungen.

Hinzu kommt das Bitcoin Halving, das die Belohnung für neu geschürfte Blöcke regelmäßig halbiert. Seit dem letzten Halving stehen viele Miner unter zusätzlichem Druck, ihre Effizienz zu steigern oder neue Einnahmequellen zu erschließen. Riot hat sich in dieser Sache für die zweite Variante entschieden.

Das zweite Standbein

Seit Anfang 2025 investiert das Unternehmen nämlich auch verstärkt in Rechenzentren für externe Kunden. Diese Anlagen sollen nicht Bitcoin schürfen, sondern Rechenleistung für Anwendungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing bereitstellen.

Und dieser Schritt ist auch völlig nachvollziehbar, denn dieser Markt wächst derzeit in rapidem Tempo. KI-Unternehmen benötigen enorme Mengen an Rechenleistung und suchen weltweit nach geeigneten Standorten mit ausreichend Stromversorgung. Darin sieht Riot eine Chance, vorhandene Infrastruktur für einen neuen Markt zu nutzen.

Was hat es mit dem AMD-Vertrag auf sich?

Wie wichtig dieser Bereich inzwischen geworden ist, zeigt der neueste Vertrag mit AMD. Im ersten Quartal 2026 hat der Chiphersteller seine vertraglich gesicherte Kapazität am Standort Rockdale von 25 auf 50 Megawatt erhöht. Das anfängliche Vertragsvolumen liegt bei 311 Millionen US-Dollar. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein gewöhnlicher Großauftrag. Für Riot steht der Vertrag jedoch für etwas deutlich Größeres.

Wie wir bereits analysiert haben, ist das Mining-Geschäft stark von Marktbewegungen abhängig. Selbst bei steigender Produktion können Umsätze und Gewinne erheblich schwanken. Ein langfristiger Rechenzentrumsvertrag löst diese Unsicherheit auf. Der Kunde zahlt für die Nutzung der Infrastruktur über einen längeren Zeitraum. Dadurch entstehen wiederkehrende Einnahmen und eine höhere Planbarkeit für die kommenden Jahre.

Solche Erlösmodelle bevorzugen viele Investoren. Unternehmen mit stabilen und wiederkehrenden Umsätzen erhalten an der Börse häufig höhere Bewertungen als Firmen, deren Ergebnisse stark vom Rohstoff- oder Kryptomarkt abhängen. Der AMD-Vertrag liefert deshalb einen ersten Hinweis darauf, wie Riot künftig am Markt bewertet werden könnte.

Rekordumsatz, aber hoher Kapitalbedarf

Im ersten Quartal hat Riot einen Umsatz von 167,2 Millionen US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.

111,9 Millionen US-Dollar stammen weiterhin aus dem Mining-Geschäft. Das Data-Center-Segment hat bereits 33,2 Millionen US-Dollar beigetragen und entwickelt sich damit zu einem immer wichtigeren Teil des Konzerns. Noch dominiert das Mining die Erlösstruktur. Die Zukunft liegt jedoch im Rechenzentrumsgeschäft.

Die Grafik zeigt die wichtigsten Kennzahlen zu Bewertung, Bitcoin-Bestand, Mining-Geschäft und Rechenzentrumssparte. | Quelle: Darstellung auf Basis von Riot Platforms, SEC-Filings und Marktdaten

An der Börse wird diese Entwicklung bereits eingepreist: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 14,9. Für einen reinen Bitcoin Miner wäre ein solcher Wert schwer zu rechtfertigen. Die Bewertung ergibt nur dann Sinn, wenn Investoren davon ausgehen, dass Riot künftig stärker als Infrastrukturunternehmen wahrgenommen wird.

Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,1 zeigt, dass Anleger deutlich mehr bezahlen als den bilanziellen Wert der Vermögensgegenstände. Der Markt bewertet also nicht nur die bestehenden Anlagen, sondern vor allem das erwartete Wachstum.

Verlust nur einen Teil der Geschichte

Unter dem Strich hat Riot im ersten Quartal einen Nettoverlust von rund 500 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Diese Zahl wirkt zwar alarmierend, ein erheblicher Teil des Verlusts hängt jedoch mit bilanziellen Bewertungseffekten bei Bitcoin-Beständen und Finanzinstrumenten zusammen. Solche Effekte beeinflussen das ausgewiesene Ergebnis, führen aber nicht zwangsläufig zu einem direkten Mittelabfluss. Deshalb schauen viele Analysten auch auf andere Kennzahlen.

Besonders wichtig wird hier der sogenannte: “freie Cashflow”. Dieser hat auf Zwölfmonatssicht bei minus 995 Millionen US-Dollar gelegen. Diese Zahl zeigt, wie viel Kapital nach laufenden Investitionen tatsächlich übrig bleibt.



Im Fall von Riot macht sie deutlich, wie aggressiv das Unternehmen derzeit expandiert. Neue Rechenzentren, zusätzliche Stromkapazitäten und der Ausbau bestehender Standorte kosten viel Geld und benötigen deshalb erhebliche Finanzierung. Die aktuelle Strategie belastet deshalb kurzfristig die Finanzlage, soll aber langfristig neue Ertragsquellen schaffen.

Die Kennzahl, auf die der Markt schaut

Die vielleicht wichtigste Entwicklung findet sich wie bereits mehrfach erwähnt nicht im Mining-Geschäft. Das neue Geschäftsmodell von Riot hat eine operative Lease-Bruttomarge von 91 Prozent erzielt. Diese Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Umsätze nach direkten Betriebskosten übrig bleibt. Je höher dieser Wert ausfällt, desto profitabler ist das zugrunde liegende Geschäftsmodell.

Eine Marge von mehr als 90 Prozent ist im Vergleich zum Mining-Geschäft bemerkenswert. Dort können Strompreise, steigende Netzwerk-Schwierigkeiten oder sinkende Bitcoin-Kurse die Profitabilität schnell belasten. Dieser Wandel hin zu Rechenzentrumsverträgen bietet dagegen deutlich mehr Stabilität und Ruhe am Kapitalmarkt durch bessere Cashflows.

Das ist der Grund, warum die Bitcoin-Verkäufe nicht zwingend als Warnsignal zu deuten sind. Viele Anleger sehen darin die Finanzierung eines Geschäftsbereichs mit potenziell höheren und besser planbaren Erträgen.

Die Bewährungsprobe steht noch bevor

Trotz der Fortschritte befindet sich Riot weiterhin in einer Übergangsphase. Der Großteil der Umsätze stammt noch immer aus dem Mining-Geschäft. Gleichzeitig basiert ein wachsender Teil der Bewertung auf den Erwartungen an das Rechenzentrumsgeschäft. Zum Ende des Quartals hat Riot 15.680 Bitcoin gehalten. Davon haben 5.802 BTC als Sicherheit für Finanzierungen gedient. Die Reserven verschaffen dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum für weitere Investitionen.

Der nächste wichtige Schritt dürfte eine mögliche Erweiterung des AMD-Vertrags um weitere 150 Megawatt sein. Zusätzliche Großkunden würden den Wandel weiter beschleunigen und die Abhängigkeit vom Bitcoin-Markt verringern. Für Anleger rückt deshalb eine andere Frage in den Mittelpunkt: Nicht die aktuelle Bitcoin-Produktion dürfte über die Bewertung von Riot entscheiden, sondern die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen sein Rechenzentrumsgeschäft ausbauen kann.

Genau daran wird sich zeigen, ob Riot langfristig ein Miner mit Nebengeschäft bleibt oder ein Infrastrukturunternehmen, das seine Bitcoin-Bestände genutzt hat, um den nächsten Wachstumsschritt zu finanzieren.