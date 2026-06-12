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Wettlauf der Nationen 

Andere Staaten kaufen Bitcoin heimlich – die USA sollen es lautstark tun

“Andere Nationen häufen Bitcoin leise an”, sagt Cynthia Lummis. Die USA sollten ihrer Ansicht nach einen anderen Weg gehen und ihre Käufe offen dokumentieren.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Cynthia Lummis

Beitragsbild: picture alliance

 | Werden die USA bald Bitcoin kaufen?

Die republikanische Senatorin Cynthia Lummis gilt seit Jahren als eine der bekanntesten Bitcoin-Befürworterinnen in Washington. Nun bekräftigte die Politikerin aus Wyoming ihre Forderung nach einer nationalen Bitcoin-Strategie und sprach sich dafür aus, dass die Vereinigten Staaten ihre Käufe offen und transparent durchführen sollten.

Hintergrund ist die wachsende Bedeutung der Kryptowährung auf staatlicher Ebene. Lummis erklärte, andere Nationen würden bereits still und leise Bitcoin anhäufen.

Lummis drängt auf strategische Bitcoin-Reserve

Die Senatorin gehört zu den treibenden Kräften hinter dem Vorschlag einer strategischen BTC-Reserve für die Vereinigten Staaten. Das Gesetz sieht vor, dass die USA bis zu eine Million Bitcoin erwerben. Die Bestände sollen anschließend mindestens 20 Jahre lang gehalten und nicht verkauft werden dürfen.

Neben Bitcoin besitzen die USA auch Bestände in anderen Kryptowährungen / Quelle: Arkham

Bereits heute verfügt die US-Regierung über eine beträchtliche Menge an BTC. Diese stammen überwiegend aus Beschlagnahmungen im Rahmen von Strafverfahren. Lummis argumentiert jedoch, dass eine aktive Kaufstrategie einen deutlichen Unterschied zu den bereits vorhandenen Reserven darstellen würde.

Neben der BTC-Reserve unterstützt die Senatorin auch den Clarity Act, der für mehr Rechtssicherheit im Umgang mit digitalen Vermögenswerten sorgen soll. Das Gesetz gilt als eines der wichtigsten regulatorischen Vorhaben für die US-Krypto-Industrie und wird von vielen Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt.

Sollte die größte Volkswirtschaft der Welt tatsächlich beginnen, regelmäßig Bitcoin für eine strategische Reserve zu erwerben, dürfte dies auch an den Finanzmärkten nicht unbemerkt bleiben. Eine solche zusätzliche Nachfrage in dieser Größenordnung könnte Auswirkungen auf das verfügbare Angebot und damit langfristig auch auf den Kurs haben.

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