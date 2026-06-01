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US-Politikerin warnt vor Krypto-Rückstand der USA gegenüber China

Cynthia Lummis fordert eine schnelle Verabschiedung des Clarity Act. Nach Ansicht der Senatorin könnte sonst China die Führungsrolle bei digitalen Vermögenswerten übernehmen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt US-Senatorin Cynthia Lummis

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Clarity Act gilt als wichtiger Schritt für die Krypto-Regulierung

US-Senatorin Cynthia Lummis wirbt erneut für den CLARITY Act in den Vereinigten Staaten. Die Republikanerin aus Wyoming erklärte am Wochenende, die USA hätten einst das weltweit dominierende Finanzsystem aufgebaut und müssten nun auch bei digitalen Vermögenswerten die Führung übernehmen. Mit der Krypto-Regulierung könnte Washington den regulatorischen Rahmen für die nächste Generation der Finanzmärkte schaffen. Andernfalls würden andere Staaten die Standards setzen.

Lummis zählt zu den prominentesten Unterstützern der Krypto-Branche in der US-Regierung. Neben ihrer Unterstützung für den CLARITY Act setzt sie sich seit Jahren für eine strategische Bitcoin-Reserve ein. Ihr Vorschlag sieht vor, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von fünf Jahren bis zu eine Million Bitcoin erwerben. Der CLARITY Act soll unterdessen die Zuständigkeiten von SEC und CFTC klarer definieren und für mehr Rechtssicherheit im Umgang mit digitalen Vermögenswerten sorgen. Nach Ansicht der Senatorin könnte ansonsten China die Führungsrolle bei digitalen Vermögenswerten übernehmen.

Krypto-Markt gibt nach

Am Krypto-Markt dominieren zum Wochenstart rote Vorzeichen. Bitcoin notiert bei 73.291 US-Dollar und verliert auf Tagessicht 0,92 Prozent. Ethereum fällt um 1,62 Prozent auf 1.996 US-Dollar und rutscht damit erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar.

Auch die großen Altcoins können sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen. Solana handelt bei 81,92 US-Dollar, während XRP bei 1,32 US-Dollar notiert. Die Kursbewegungen spiegeln die weiterhin zurückhaltende Stimmung vieler Marktteilnehmer wider.

Der Fear and Greed Index signalisiert Angst / Quelle: BTC-ECHO

Deutlich freundlicher präsentiert sich das Bild an den traditionellen Finanzmärkten. Die großen US-Indizes markieren weiterhin Rekordstände. Vorbörslich legen die Futures auf den S&P 500 um 0,28 Prozent zu. Die Nasdaq-Futures steigen um 0,57 Prozent und signalisieren eine weitere Fortsetzung der Rallye an den Aktienmärkten.

Ein wichtiger Faktor bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten. Investoren verfolgen seit Wochen die Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Ob beide Seiten eine Einigung erzielen können, dürfte auch für die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten von Bedeutung sein. Bis dahin bleibt die Unsicherheit hoch und sorgt insbesondere am Krypto-Markt für eine eher defensive Positionierung vieler Anleger.

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