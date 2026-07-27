Erneut nimmt die CFTC Prognosemärkte ins Visier. Mit strengeren Vorgaben für Selbstzertifizierungen will die US-Behörde die Kontrolle über neue Ereignisverträge verschärfen.

CFTC zieht die Zügel an: Prognosemärkte müssen Verträge künftig genauer begründen

CFTC zieht die Zügel an: Prognosemärkte müssen Verträge künftig genauer begründen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CFTC fordert detailliertere Begründungen für Selbstzertifizierungen von Prognosemärkten.

Die Aufsichtsbehörde plant ein dreistufiges Prüfverfahren für bestimmte Ereignisverträge. â³

Warnungen vor pauschalen Anträgen wurden bereits im März ausgesprochen. â³

Prognosemärkte erleben einen Boom, stehen jedoch unter kritischer Beobachtung. â³

Die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhöht den Druck auf Betreiber von Prognosemärkten wie Polymarket oder Kalshi. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Behörde die Plattformen dazu aufgefordert, ihre Selbstzertifizierungen für Ereignisverträge detaillierter zu begründen.

@CFTC Releases Advisory on Self-Certification of an Event Contract Series: https://t.co/TTcMdsq11x — CFTC (@CFTC) July 24, 2026

Mit der erneuten Warnung macht die US-Derivateaufsicht deutlich, dass sie bei der Einhaltung der bestehenden Vorschriften künftig genauer hinschauen will. Die Mitteilung erscheint nur wenige Tage vor Ablauf einer wichtigen Konsultationsfrist zu geplanten Änderungen des Regulierungsrahmens.

CFTC verschärft Vorgaben für Prognosemärkte

Grundsätzlich dürfen Betreiber Ereignisverträge auch ohne vorherige Genehmigung der Behörde auf den Markt bringen. Voraussetzung ist jedoch, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Selbstzertifizierung vollständig erfüllt werden.

Nach Angaben der CFTC reichen viele Plattformen derzeit zu allgemein formulierte Zertifizierungen ein. Künftig sollen Anbieter für jede Vertragsvariante ausführliche Informationen zu den Bedingungen, dem zugrunde liegenden Produkt sowie zur Vereinbarkeit mit den geltenden Vorschriften vorlegen. Bereits im März hatte die Behörde vor pauschalen Anträgen gewarnt.

Zudem arbeitet die CFTC an einer Reform der Regeln für Prognosemärkte. Geplant ist ein dreistufiges Prüfverfahren, mit dem künftig bewertet werden soll, ob bestimmte Ereignisverträge dem öffentlichen Interesse widersprechen. Betroffen wären unter anderem Verträge mit Bezug zu Terrorismus, Attentaten oder Glücksspiel.

Prognosemärkte boomen wie nie zuvor. Vor allem seit der US-Präsidentschaftswahl von Donald Trump haben Plattformen wie Polymarket einen enormen Zulauf erlebt. Doch mit der wachsenden Beliebtheit werden auch die kritischen Stimmen lauter – immer wieder geht es um mögliche Marktmanipulationen und den Verdacht, dass einzelne Nutzer über Informationsvorteile verfügen könnten.