„Damit ist Schluss“: CFTC prüft Regeln für Prognosemärkte

Die US-Derivateaufsicht CFTC will neue Regeln für Prognosemärkte prüfen. Plattformen wie Polymarket und Kalshi könnten künftig klarer reguliert werden.

Die US-Derivateaufsicht CFTC hat ein neues Regulierungsverfahren für sogenannte Prognosemärkte gestartet. Die Behörde veröffentlichte eine Mitarbeiterempfehlung zu Event-Contracts und leitete zugleich ein offizielles Verfahren ein, um mögliche neue Regeln für diese Märkte zu prüfen.

Im Mittelpunkt stehen Plattformen wie Kalshi oder Polymarket, auf denen Nutzer auf den Ausgang realer Ereignisse wetten können. In der neuen Leitlinie stuft die CFTC entsprechende Event-Contracts erstmals ausdrücklich als eine Form von Finanzinstrumenten ein.

Prediction markets are one of the most exciting innovations in financial markets. Yet for too long, the @CFTC has failed to provide guidance for these markets being used by millions of Americans. This ends today.



Read what steps the agency is taking here⬇️… — Mike Selig (@ChairmanSelig) March 12, 2026

CFTC-Chef Michael Selig bezeichnete Prognosemärkte als wichtigen Innovationsbereich der Finanzindustrie. In einem Beitrag auf X erklärte er: “Prognosemärkte gehören zu den spannendsten Innovationen an den Finanzmärkten”. Zugleich kritisierte er die bisherige Regulierungspraxis der Behörde. “Zu lange hat es die CFTC versäumt, Leitlinien für Märkte bereitzustellen, die von Millionen Amerikanern genutzt werden. Damit ist jetzt Schluss”.

Selig betonte außerdem, dass die CFTC die alleinige Zuständigkeit für Prognosemärkte besitze. Diese Position vertritt die Behörde auch gegenüber mehreren US-Bundesstaaten, die gegen Plattformen wie Kalshi oder Polymarket wegen mutmaßlich illegaler Sportwetten vorgehen.

Druck auf Prognosemärkte steigt

Die neue Initiative der CFTC erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Spannungen rund um Prognosemärkte. Plattformen wie Polymarket oder Kalshi bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Mehrere US-Bundesstaaten versuchen derzeit, gegen entsprechende Plattformen vorzugehen. Auch in Europa gehen einige Länder gegen die Angebote vor. Mehrere mutmaßliche Fälle von Insiderhandel heizen die Verbotsdiskussionen zusätzlich an.

